原标题：（两会议政录）让军人成为全社会尊崇的职业——军队代表委员建言提升军人荣誉感和职业吸引力

新华社北京3月14日电题：让军人成为全社会尊崇的职业——军队代表委员建言提升军人荣誉感和职业吸引力

新华社记者梅常伟、樊永强、琚振华

推进军人权益保障立法、完善军人荣誉体系、加快组建退役军人事务部……连日来，参加全国两会的军队代表委员表示，让军人成为全社会尊崇的职业，是实现党在新时代的强军目标、全面建成世界一流军队的重要举措，必须调动全社力量、采取多种举措，不断提高军人荣誉感和职业吸引力。

军人社会地位事关国家安全之基

党和政府同人民群众历来有拥军优属的优良传统。全国人大代表、河北省军区政委韩晓东表示，经济越发展、开放越扩大、人民越富有，越需要强大的军队来保卫。如果关心军人、尊崇军人的社会氛围不浓，不仅直接损害军人军属权益，还会动摇党和国家事业永续发展的安全之基。

“可喜的是，以习近平同志为核心的党中央高度重视提高军人社会地位，推出了一系列惠及全军、官兵称赞的制度举措。”韩晓东说，不管是颁发“八一勋章”，还是调整军人工资津贴，还是运输服务业全面开通“军人依法优先”通道，都充分体现了国家、社会对军人履行使命的肯定褒奖。

“这些新气象新变化，提升了广大官兵的荣誉感、获得感、自豪感，有利于凝聚军心、稳定部队、鼓舞士气。”韩晓东说。

尊崇军人需要全党全军全国各族人民共同努力

党的十九大就推进军人荣誉体系建设、维护军人军属合法权益作出部署，明确提出让军人成为全社会尊崇的职业，进一步为提高军人社会地位提供了遵循、指明了方向。

“让军人成为全社会尊崇的职业是一项长期的系统工程，需要全党全军全国各族人民共同努力。”全国人大代表、中部战区某通信团二营教导员王方表示，发自内心的尊崇，既有赖于个体的价值认同，也有赖于全社会的氛围营造，需要由国家、社会、家庭、个人各方全力配合。

王方建议，推动国防教育进政府机关、进地方院校、进公司企业、进街道社区、进各大网站，鼓励社会各界人士积极参加军营开放活动，策划推出一批高质量科普式体验式国防教育类综艺节目和影视作品，在全社会营造起关心军人、尊崇军人的良好氛围。

提高军人社会地位必须加快推进立法

“维护军人军属权益，提高军人社会地位，管根本管长远的是推进军人军属权益保障立法。”全国人大代表、陆军某合成旅一级军士长齐虎广说。

许多军队代表委员表示，当前在军人退役安置、随军家属就业、子女教育优待、医疗住房保障等方面，存在政策制度零散、操作弹性较大等问题，荣誉制度存在覆盖范围不广、配套措施不全、与地方接轨不顺等问题，不利于依法保障军人军属权益，不利于提高军事职业吸引力和军人使命感、荣誉感。

全国政协委员、陆军特种作战某旅旅长江勇西绕建议，加快制定完善维护军人军属合法权益和尊崇军人荣誉的政策法规，构建科学完备的军人荣誉和福利待遇制度，制定优待政策落实和问责制度，不断夯实优待军人军属、尊崇军人职业的法律制度保障。

“各级人大、政府和政协要加强对保障军人权益政策法规落实情况的检查监督，改变执行好坏赏罚不明的状况，确保军人权益落到实处。”江勇西绕说。（完）

责任编辑：张岩