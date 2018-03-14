原标题：正部级“一把手”落马近1年无补缺，原因有了

13日上午，十三届全国人大一次会议举行第四次全体会议。

受国务院委托，国务委员王勇作关于国务院机构改革方案的说明。改革的具体方案中，经调整后国务院组成部门变为26个。

在国务院其他机构调整中，“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，备受关注的金融领域也有较大调整，将中国银监会和保监会的职责整合，组建了中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位。其中，银监会和保监会拟定银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入中国人民银行。

不再保留中国银监会和保监会。

有关此调整，方案称：“金融是现代经济的核心，必须高度重视防范金融风险、保障国家金融安全。为深化金融监管体制改革，解决现行体制存在的监管职责不清晰、交叉监管和监管空白等问题，强化综合监管，优化监管资源配置，更好统筹系统重要性金融机构监管，逐步建立符合现代金融特点、统筹协调监管、有力有效的现代金融监管框架，守住不发生系统性金融风险的底线。”

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，将不再保留的中国保监会近一年时间没有“一把手”。

2017年4月9日，中纪委发布消息，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

5个月后的9月29日，最高检消息，最高人民检察院经审查决定，依法对中国保险监督管理委员会原党委书记、主席项俊波以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

据公开资料，1957年，俊波出生在重庆的一个知识分子家庭，其父是重庆一所大学的教授。青少年的项俊波下乡当过知青，后进入原成都军区参军入伍，先是在军区担任秘书工作，对越自卫反击战打响后，项俊波随部队奔赴老山前线，当上了连队指导员。

战争结束后，项俊波离开部队，参加了刚刚恢复不久的全国高考。

酷爱文学的项俊波，其理想一度是当作家，但他的父亲认为“学经济更有前途”，在父亲的坚持下，项俊波报考了中国人民大学财经系，后考取北京大学法学博士学位。

毕业后的项俊波，早起在南京审计学院任职，37岁便当上了副院长。1996年起，他进入审计署并在此工作8年，从审计管理司副司长逐渐升任审计署副审计长之位。

2004年，他调任中国人民银行副行长、党委委员兼上海总部主任、党委书记，3年后出任中国农业银行行长。

2011年，项俊波出任保监会主席，执掌保监会近6年后落马，其间的2012年十八大上，他曾当选十八届中央委员。

中国保监会成立于1998年11月18日，是国务院直属事业单位。根据国务院授权履行行政管理职能，依照法律、法规统一监督管理全国保险市场，维护保险业的合法、稳健运行。2003年，国务院决定，将中国保监会由国务院直属副部级事业单位改为国务院直属正部级事业单位。

至此次国务院机构改革，中国保监会也将完成其近20年的历史使命。

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责任编辑：张玉