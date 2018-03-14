这个正部级单位史上唯一“一把手”晋升副国(图)

原标题：这个正部级单位史上唯一“一把手”，晋升副国

13日上午，十三届全国人大一次会议举行第四次全体会议。

受国务院委托，国务委员王勇作关于国务院机构改革方案的说明。改革的具体方案中，经调整后国务院组成部门变为26个。

在国务院组成部门调整中，“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，备受关注的卫生领域有大调整。

改革方案提出，将国家卫生和计划生育委员会、国务院深化医疗卫生体制改革领导小组办公室、全国老龄工作委员会办公室的职责，工业和信息化部的牵头《烟草控制框架公约》履约工作职责，国家安全生产监督管理总局的职业安全健康监督管理职责整合，组建国家卫生健康委员会，作为国务院组成部门。

与此同时，保留全国老龄工作委员会，日常工作由国家卫生健康委员会承担。民政部代管的中国老龄协会改由国家卫生健康委员会代管。国家中医药管理局由国家卫生健康委员会管理。不再保留国家卫生和计划生育委员会。不再设立国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室。

这也意味着，之前作为国务院25个组成部门之一的国家卫计委，将不复存在。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，国家卫计委成立于2013年，现任主任为李斌。随着国家卫生健康委员会的组建亮相，也意味着李斌将成为国家卫计委历史上唯一的一任主任。

2013年3月，根据国务院机构改革和职能转变方案的决定，将卫生部、国家人口和计划生育委员会撤销，组建了国家卫计委。2013年3月16日，全国人大会议经投票表决，决定李斌为首任国家卫计委主任。

在此之前，李斌先后任职吉林省、原国家人口计生委、安徽省三地，具有较为丰富的医疗卫生系统工作经验。

李斌出生于1954年10月，系辽宁抚顺人，1982年吉林大学经济系本科毕业，后在吉林大学经济管理学院获经济学博士学位。1994年后，曾供职吉林省计划委员会、体改委、政府体改办部门。

2001年，李斌担任吉林省委常委、副省长。2007年7月，她首次离开吉林，调任原国家人口计生委副主任，后任主任，并于2007年当选十七届中央委员。

4年后，李斌的职务再次变动，调任安徽省委副书记、副省长、代省长，2012年2月，当选为安徽省省长。

2012年11月，李斌在安徽省长任上当选为十八届中央委员。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在李斌任职卫计委主任以来，卫生与计生两部门已组合稳定，职能划分也已明确。而备受瞩目的医改也一直是李斌重点工作之一。

去年10月，在十九大上，李斌当选为十九届中央委员。她还是十三届全国政协委员，与人社部部长尹蔚民、河南省委书记谢伏瞻等，同在中共界别。

在近日召开的全国两会政协小组讨论会上，谈到未来将如何提高医疗服务质量时，李斌指出，要重点预防控制重大疾病，防止因病返贫、因病致贫。目前，已经成立国家专家组，多部委联手出台“四定”的办法 ，就是定点医院、定诊疗路径、定费用总额和定报销比例，缓解患者家庭的负担。

3月9日，李斌在“部长通道”上回答关于健康扶贫问题时表示，将进一步提高基层医生待遇，使乡村医生能力得以提高。

3月14日下午，全国政协十三届一次会议举行第四次全体会议，李斌当选全国政协副主席，晋升副国级。

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责任编辑：张玉