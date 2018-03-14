原标题：天津去年末外来常住人口总量498.23万，减少9.31万

记者昨天从市统计局获悉，2017年末，全市常住人口总量1556.87万人，较上年减少5.25万人，降幅0.34%。其中，外来常住人口总量498.23万人，减少9.31万人，降幅1.83%；人口自然变动4.06万人，增加1.21万人。

全市常住人口中，城镇常住人口1291.11万人，较上年减少4.36万人，降幅0.34%；城镇人口占常住人口比重（城镇化率）为82.93%，与上年持平。

全市常住人口中，男性人口总量843.10万人，占总人口的54.15%；女性713.77万人，占45.85%。性别比118.12（以女性人口为100）。与上年相比，男性人口减少5.95万人，女性人口增加0.70万人。

二孩生育比重增加

2017年末，全市常住人口出生率7.65‰，出生人口总量11.93万人，增加0.47万人。出生人口增加的主要因素为全面二孩政策效应得到释放。去年全市出生人口中二孩占比43.85%，同比明显提高。2017年末，全市常住人口死亡率5.05‰，较上年下降0.49个千分点，死亡人口总量7.87万人，减少0.74万人。

人口老龄化进程深入

2017年末，全市0—14岁常住人口总量为158.65万人，占全市常住人口比重为10.19%；15—64岁为1240.55万人，占79.68%；65岁及以上为157.67万人，占10.13%。少儿人口抚养比12.79%，老年人口抚养比12.71%，人口总抚养比25.50%，与上年相比，分别提高0.40、0.23和0.63个百分点。

来源：北方网

责任编辑：张玉