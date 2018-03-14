原标题：智利政府阻止中企收购称担心不公正竞争 中方回应

海外网3月14日电 外交部发言人陆慷14日主持例行记者会，就近期热点进行回应。相关内容如下：

问：据报道，智利政府已经要求反垄断监管部门阻止智利化学矿业公司（SQM）向一家中国公司出售其32%的股份，这是因为担心中国可能因此获得不公正竞争优势，获取研发电动汽车所需的资源。中方对此有何评论？

答：你说的情况应该是一起商业个案。在外交部例行记者会上，我们一般不对商业个案作具体评论。你提到的情况我不了解，建议你向主管部门询问。

关于中国和智利的关系，我想强调，中智是全面战略伙伴，近年来双边关系发展顺利，各领域互利友好合作成果丰硕。中方将继续本着互利共赢的原则同智方探讨加强相关领域合作，推动新形势下中智战略伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民。

责任编辑：刘光博