陈进行：我国刚脱离缺电 离高效用电还有很大距离

原标题：陈进行：我国刚刚脱离缺电，离充分高效用电还有很大距离

全国政协委员、大唐集团公司董事长、党组书记陈进行

3月10日，全国政协委员、大唐集团公司董事长、党组书记陈进行在委员驻地接受了《中国能源报》记者专访。

陈进行认为，随着现代经济体系建立，能源消耗强度将逐步下降，能源需求总量增长逐步放缓，必须深刻认识到能源结构的变化并把握机遇，并就能源供给侧改革、散煤治理、清洁能源供暖等两会热点问题表达了看法，认为变煤炭的“分散燃烧”为“集中燃烧”是当务之急。

煤电仍然是主力电源

中国能源报：2018年政府工作报告中提出，退出煤炭产能1.5亿，煤电在我国能源结构中的作用将继续发生变化，对此您怎么看？

陈进行：随着现代经济体系建立，能源需求总量增长逐步放缓，“十三五”和“十四五”期间年均增长分别为2.1%和1.3%。能源生产消费结构和电力生产消费将发生重大变化，非化石能源消费比重在2020年和2030年将分别达到15%和22%，但煤电仍然是主力电源，将朝着清洁高效灵活创新方向进一步发展。

我国原来的电力结构主要由以火电、水电和少量核电构成，随着新能源的加入及大力发展，我国电力结构发生了很大变化。我们必须深刻认识这种结构变化对电力行业的影响。

中国能源报：请具体谈谈，煤电要如何主动适应这种变化？

陈进行：煤电利用小时数要适应“新常态”，重新审视煤电利用小时数在新形势下的变化和在电网中的基础地位，建立包含发电量、各种辅助服务、容量供给、以热定电等内容在内的煤电利用小时数的新内涵，充分发挥煤电的保障作用。

这几年煤价较高，电力行业经营非常困难，但不管经营如何困难，中国大唐在科技创新、节能减排上的投入都没有缩水，近五年投入了400多亿元进行设备治理和改造，积极推动630℃超超临界二次再热、超超临界CFB、燃煤生物质耦合等发电技术示范应用，加快攻关700℃超超临界发电技术，持续提升发电行业装备科技含量和节能减排水平。

中国能源报：您刚才谈到煤价较高，电力行业经营困难，就煤电矛盾，您怎么看？

陈进行：煤与电的矛盾存在多年，所以现在强调煤电上下游产业链的重组、联营，都符合市场化方向。要处理好煤电与煤炭、供热的关系，鼓励煤电一体化和煤电联营，实施灵活性改造，支撑可再生能源消。煤电一体化不是把矛盾暴露在社会，而是暴露在企业内部，平衡企业内部产业链上的矛盾，来解决问题。

我国现在只是刚刚脱离缺电，离充分高效用电还有很大距离。煤电是电力的主力军，要结合供给侧结构性改革的新形势，做好“加法”和“减法”，重心从规模扩张为主转向“系统优化”、“提质增效”为主，“增量、存量”资产并重，进一步提高发展的质量和效益，走“清洁、高效、灵活”的发展道路，真正成为推动我国电源结构优化和转型升级的主体支撑电源。

火电继续“保供、让路、托底”

中国能源报：去年两会时，您谈到新时期的能源发展，火电的“保供、托底、让路”三大作用不可或缺，一年来，这三个作用发挥的如何？

陈进行：如果没有火电的基础性作用，我们国家的新能源不会发展这么快。新能源具有间歇性、波动性，而且与需求侧不对称，这意味着火电需要承担着更重要的责任，需要火电发挥好“保供”“让路”“托底”的三大作用。

考虑到我国资源禀赋特征和社会用电成本，新能源短期内不能真正发挥主体作用，煤电作为我国中长期发展的主体电源地位不会改变，仍将持续发挥电力“保供”关键作用。

在电力需求增速放缓的形势下，可再生能源的持续快速发展必然挤占传统煤电的电量市场空间。煤电应为可再生能源发展“让路”，在政策上优先支持可再生能源上网，牺牲一定的利用小时数。

到目前为止，煤电的经济性和可靠性仍然存在优势，为支撑电网稳定可靠运行，促进可再生能源就地消纳和跨区资源配置，仍然需要规划建设一定规模的煤电发挥“托底”作用，提供电力调峰等辅助服务。

中国能源报：火电灵活性改造相关工作从2016年开始启动，在这两年多的时间里，进展如何？是否符合发展预期？

陈进行：火电灵活性改造是必要的也是必须的，中国大唐的很多举措已经做到了可以深度调节，与抽水蓄能、气电、储能相比，灵活性改造后的煤电是我国当前技术条件下最经济可靠的调峰电源，将有力促进可再生能源的充分消纳，保障电力系统的安全稳定运行。

清洁供暖是发展方向

中国能源报：对五大发电集团而言，国家能源集团的组建，释放了什么信号？

陈进行：这是国企国资改革的一个重要举措。我们国家正在发生深刻的变革，正是因为这种变革，才推动我们国家的经济发展。不论是国有企业改革、电力体制改革，还是供给侧结构性改革，总体方向都是市场化，最终目标是引入竞争，充分体现企业市场主体作用。

随着电力体制和国资国企改革持续深化，围绕结构、成本及内部体制、机制、效率、效益的竞争将更加激烈。监管将越来越严格，但也为我们调整结构特别是推进煤电清洁高效发展、大力发展清洁能源及热电联产、加快做大环保节能产业提供新的重大机遇。

中国能源报：在清洁供暖方面，您认为清洁煤取暖在未来几年会否继续得到政策支持？

陈进行：清洁供暖是发展方向，当务之急是变煤炭的分散燃烧为集中燃烧，这将有助于环境治理。今年的政府工作报告中提到这五年的变化是巨大的，是实事求是的，也提供了比较好的、可复制的经验，下一步，我们空气质量会更好。

一直以来，各方对清洁取暖的理解较为模糊，思路上有诸多分歧，部分地方将其等同于“煤改气”“煤改电”，整体推进效果差。2017年十部委联合发文，首次明确了清洁取暖的概念和范围，清洁化燃煤供暖同样是清洁供暖采取的形式之一。

根据现状来看，我国北方地区取暖以燃煤为主，散烧煤（含低效小锅炉用煤）燃煤使用占到取暖燃煤量的50%左右，主要分布在农村地区。同样1吨煤，散烧煤的大气污染物排放量是燃煤电厂的10倍以上，散烧煤取暖已成为我国北方地区冬季雾霾的重要原因之一。通过各种清洁取暖方式全面替代散烧煤，对于缓解我国北方特别是京津冀地区冬季大气污染问题具有重要作用。

当前国情下，煤炭清洁利用占主体地位，清洁燃煤集中供暖是实现环境保护与成本压力平衡的有效方式，未来较长时期内，在多数北方城市城区、县城和城乡结合部仍将作为基础性热源使用。

来源：中国能源报

点击进入专题

责任编辑：张玉