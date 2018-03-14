原标题：不出所料，霍金去世都能被西方媒体拿来黑中国

今天，一个令人悲痛的消息传来：全世界最知名的物理学家之一斯蒂芬·霍金先生突然离世，享年76岁。

他的逝世不仅令全世界的科学迷感到悲痛，更令咱们中国人尤其感到伤心。因为这位杰出的科学大师不仅对咱们中国的科学进步很是关心，而且非常看好中国年轻人能给世界带来的改变。

然而，在一家西方媒体的报道中，我们中国人对于霍金的喜爱却变得“阴阳怪气”起来……

这家西方媒体便是英国的BBC。

而在今天这家媒体刊登的一篇名为“斯蒂芬·霍金：中国人对他的爱”的文章中，霍金在咱们中国受到的广泛欢迎，也毫不意外的被BBC的记者与政治挂钩起来。

在文章开头简单介绍了中国人对于霍金的哀悼后，撰写这篇报道的BBC记者很快就抛出了下面两个奇怪的观点：

1、 霍金引起中国的关注，恰逢中国开始拓展其科学和太空[野心]的时代。因此，他成为了中国官方大力推崇的偶像。

2、 霍金很少批评中国，而且很乐于[取悦]（原文英文为“Play to the crowd”）中国大众，特别是他在中国的微博上与在中国很受欢迎的TFBoys组合中的明星王俊凯的互动。

接下来，这位BBC的记者又话锋一转，居然开始拿霍金对于“人工智能”的担忧，来抨击和抹黑中国的人工智能领域。

其中，被这位BBC记者重点“点名”的，是中国的“人脸识别”技术以及这一技术所应用在的打击犯罪领域。当然，在BBC看来，这并不是为了打击犯罪，而是为了“监控公众”。

而且正如上图所示，这BBC方面还专门配上了一个去年他们的驻华记者在中国贵州制作的一段关于中国“天网”系统的视频。这段视频原本是贵州方面为了展现当地科技的进步以及对于警方打击犯罪的帮助作用而请BBC记者拍摄的，但BBC的记者却出卖了当地官方的信任，把视频拍成了歪曲中国的人工智能技术，造谣说这一监控系统是为了“打击公民自由”。

不过，在这篇报道最后，BBC的记者最终还是以中国年轻人如何向霍金致哀进行了收尾。只是不知道这是不是因为她自己也发现这篇报道早已经偏离了爱的主题，被她写成了“政治阴谋”，所以才最后往回找补呢？

责任编辑：刘光博