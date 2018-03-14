东海舰队6人晋升海军大校 18人晋升专业技术大校

原标题：东海舰队6人晋升海军大校军衔，18人晋升专业技术大校军衔
为深入贯彻习近平强军思想，进一步激发广大官兵热爱军人职业、献身海军事业的荣誉感自豪感，增强官兵矢志强军目标、建设强大的现代化海军的使命感责任感，3月14日下午，东海舰队在指挥楼多功能厅隆重举行大校军衔晋升仪式。
军衔晋升仪式现场
经海军批准，东海舰队有6名军官晋升为海军大校军衔，18名军官晋升为专业技术大校军衔。
晋衔军官向全体人员敬礼
仪式由舰队王华勇政委主持，舰队魏钢司令员宣读海军命令。魏钢司令员、王华勇政委向晋衔军官颁发了命令状。舰队在家党委常委、各部委领导、机关干部、晋衔军官及亲属共220余人参加了仪式。
向晋衔军官颁发命令状
来源：微信公号“东海舰队发布”
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