北京疾控:近期诺如病毒疫情高发 学校应停办活动

原标题：本市学校出现多起诺如病毒急性肠胃炎疫情 近期处于疫情高发期

诺如流行季学校应停办学生活动

本报讯（记者 张小妹）从北京市疾控中心获悉，今年开学以来，各托幼机构及学校已发生了多起诺如病毒急性胃肠炎疫情，近期仍处于诺如病毒疫情高发期。市疾控提醒，病毒流行季学校应停止举办学生活动，避免疫情散播。

北京市急性胃肠炎的监测资料显示，除寒暑假外，北京市各月均有诺如病毒急性胃肠炎疫情报告，疫情多发生在托幼机构及小学。最近，随着新学期的开始，北京市各托幼机构及学校已发生了多起诺如病毒急性胃肠炎疫情。近年诺如病毒出现变异，人们对新的毒株较为易感，目前北京市仍处于诺如病毒急性胃肠炎疫情高发期。

市疾控中心介绍说，诺如病毒急性胃肠炎是由诺如病毒引起的肠道传染病。诺如病毒是全球急性胃肠炎散发病例和暴发疫情的主要病原体，抵抗力和传染性均较强，传播途径极易实现，主要通过污染的食物、水传播，也可经接触病人排泄物和呕吐物，经污染的手、物体和用具，以及呕吐产生的气溶胶等方式传播。此外，人感染诺如病毒后产生的抗体没有长期免疫保护的能力，对其他变异的新型病毒并没有抵抗保护作用，因此，极易造成诺如病毒反复感染。各年龄组人群均可感染，感染后多在48小时内出现呕吐、腹泻等急性胃肠炎症状，病程一般2-3天，预后良好。

市疾控中心提醒学校托幼机构和家长注意防范病毒。在疫情流行期间，学校应停止举办各种学生活动，避免疫情播散。如疫情范围进一步扩大，在流行病学评估的基础上，托幼机构可根据医疗卫生部门疫情处理建议停班或停园三天，学校可在教委批准的基础上采取在家上课等措施。针对校内疫情，学校应定期对学校内公共场所如教室、宿舍、食堂、卫生间进行清洁及消毒。

此外，疾控专家特别提醒孩子，班级内如有同学呕吐时，一定在老师的指导下离开现场，减少感染诺如病毒的可能。家长需要注意，如果孩子已被感染，务必要将孩子的便样送到指定地点进行病原学检测，同时让孩子在家休息至症状完全消失后72小时再复课。如果在病原学检测中粪便或肛拭子发现已感染诺如病毒，即使没有表现出急性胃肠炎的症状，也需要在家休息72小时后再复课。同时，疾控中心建议家长主动学习并掌握诺如病毒污染物的消毒方法，避免家里其他人也被感染。

责任编辑：桂强