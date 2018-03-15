中国制造的这个“巨无霸”将出口 终结欧美垄断

原标题：又一神器！中国制造的这个“巨无霸”将出口海外，终结欧美垄断

[环球时报记者 李司坤]一直以来，作为开凿隧道的专用机械设备，超大直径盾构机的国际市场被欧美及日本品牌垄断，也就是说，在中国以外的其他国家，隧道开凿过程中所使用的超大直径盾构机没有一台是中国制造。但这一现状将很快成为历史。

3月13日，由我国自主研发的出口海外超大直径盾构机在中交天和机械设备制造有限公司总装车间下线，这台直径达12.12米的超大直径泥水气压平衡盾构机，将用于中国在海外最大的盾构公路隧道项目——孟加拉国卡纳普里河底隧道工程，这也是南亚地区投入使用的最大直径盾构机。

3月13日在下线仪式现场，记者看见几乎有四层楼高的巨型圆盘，钢架结构，圆盘表面密集而有序地嵌满了红色的刀具（如图），看上去非常狰狞且富有力量感。这就是中交天和即将出口到孟加拉国的“明星产品”。

“过去，这些超大直径的盾构机都是垄断在西方发达国家手里，如今我们打破了西方国家的垄断地位。”中交天和董事长张伯阳在接受采访时对《环球时报》记者说道，“这标志着中国超大直径盾构机的设计研发能力获得了国际市场的认可。”

“修建隧道是孟加拉国人民多年的梦想”，在下线仪式上，来自孟加拉国大桥局的总工程师卡比尔·艾斯克森发言称，截至目前，孟方对隧道项目的进展感到很满意，“卡纳普里河底隧道项目完全采用中国的标准设计，盾构机也完全由中国交建自主研发生产，能够在如此短的时间内交付，充分展示了‘中国速度’。”卡比尔称，相信在不久的将来，孟加拉国的吉大港将发展得“和中国的上海一样”。

孟加拉国卡纳普里河底隧道工程是中孟印缅经济走廊的重要一环，是“一带一路”倡议中的重要组成部分。“和国际同行相比，我们的技术已经处于同步水准，”中交天和海外部经理张天举对记者表示，这些技术能够做到对盾构机开挖过程中的精确控制，维持开挖面的稳定，同时解决刀盘的堵塞问题，“我们没有任何的落后。”

据悉，继本次孟加拉国隧道项目之后，中交天和正在研制的直径13.19米泥水平衡盾构机不久后将应用到东南亚首条高速铁路——印尼雅万高铁1号隧道工程当中。中交天和机械设备制造有限公司副总经理周骏在接受记者采访时承认，国际盾构机市场竞争激烈，西方知名品牌凭借其技术及长期建立的品牌优势，依然占据国际市场的大部分份额，但在国家“一带一路”倡议的政策支持下，国际市场上将越来越多地出现中国制造的盾构机的身影。

责任编辑：桂强