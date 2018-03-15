京城大风吹跑春意吹散霾 今阵风7级最低温到零下

原标题：京城大风吹跑春意吹散霾 今日阵风7级最低温将重回零下

中国天气网讯 近日，京城天气静稳，气温一路走高的同时，霾天气也有了可乘之机。不过，随着昨夜（14日）北风的到来，空气质量将好转，气温下降明显，预计今天白天阵风可达七级，夜间最低气温重新回到冰点以下。

继前天迎来今年以来最高气温之后，昨天，在静稳天气系统的继续控制下，北京依然暖意不减，有些行人甚至已经换上了短袖，吃起了冰棍，仿佛提前过起了夏天。同时，霾天气也持续发展，能见度降低，局地出现了重度污染。

今晨6时30分，北京能见度良好，但天空云量较多。

然而，毕竟只是3月中旬，如此的温暖难以长久。昨夜起，受冷空气影响，京城北风渐起，大部地区的能见度都恢复到了20公里以上。在改善能见度和空气质量的同时，北风也把春意“吓跑”了。监测显示，今晨7时气温仅有8℃，虽不及冬天时“冻人”，但骤然由热转冷，伴随大风，体感也是寒意十足。

北京市气象台预计，今天白天多云转晴，局地扬沙，北风4、5级（阵风7级左右）转2、3级，最高气温12℃；夜间晴间多云，北风1、2级，最低气温-1℃。明天，最高气温还将进一步下降至9℃。

气象专家提醒，目前大风蓝色预警仍在生效中，公众出行需注意防风、防沙、防范高空坠物；近期气温起伏波动较大，公众需注意及时增减衣物，防止着凉感冒。

责任编辑：张岩