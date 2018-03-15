印“全球霸王”突降我藏南 这两点让中国必须小心

原标题：印军“全球霸王”突降我藏南！中国必须小心！

在有争议的边境地区一旦有事，通过大型运输机进行迅速的兵力投送可以迅速改变军事态势。

昨天，全世界媒体的注意力都在霍金。

多少都带着那么点伤感。

印度媒体却很兴奋，因为一件它们眼中“有历史意义”的事件，13日发生了。

据《印度快报》14日消息说，印度空军最大的运输机——C-17“环球霸王III”运输机13日降落在“阿鲁纳恰尔邦”（即中国藏南）的图汀（Tuting）机场，此次行动运载有18吨物资。

《印度快报》报道截图

对印度来说，这是一条极具“历史意义”的重大新闻。

为何？

《印度快报》说，这次降落被视作印度空军在其所谓“战略要邦”加强行动的总体进程的一部分，降落地点距离中印实际控制线仅30公里。

印度空军发言人在宣布“全球霸王”成功降落时说，“得益于飞行员优秀的飞行技巧，任务执行得完美无瑕，呈现了顶级表现”。

话说得真满。

为什么我们必须关注此消息并保持警惕？

1。世界上并没有“阿鲁纳恰尔邦”，这块被印度实际控制的9万平方公里土地，实际上是我国藏南地区。中国从不承认有所谓“阿鲁纳恰尔”邦存在。

2。军事观察人士告诉环环（ID：huanqiu-com），地形复杂的高原地带会对军队的部署调动造成很大困难，在高原地区，空中运输被认为是最快捷的兵力和后勤物资投送手段，尤其是在有争议的边境地区一旦有事，通过大型运输机进行迅速的兵力投送可以迅速改变军事态势。

近年来，印度为增强在高原地区的军事优势，花费巨资从美国购进短场起降性能优良的C-17战略运输机，并新建和改造一批高原机场，还组建新的山地部队、购买适合山地战的武器装备。

做了这么多事，是想做什么？

你懂了吧……

责任编辑：张岩