军网：国防不是“钱防” 并非给钱给物就行

原标题：国防不是“钱防”，并非给钱给物就行了

☆两会评论团

国防不是“钱防”，并非给钱给物就行了

■杨玉国

今年的两会注定载入史册，国防和军队建设成为绝对热点。从国防预算的增加，到退役军人事务部的组建，从38位全国政协委员提案建议将“精日”行为纳入刑法，到习主席强调“不要让英雄既流血又流泪”，无不凝聚着党和国家关心国防、重视国防、建设国防的强大决心和坚定意志。

但是，与网络舆论空前热议相比，普通网民对国防和军队建设的热情还不是特别高。两会召开前，人民网推出两会热点问题调查，参与网民超过421万人次，国防和军队建设议题关注度排名未进前十。

有人说，换个思路，这可能也折射出人们对中国军队的信赖和对国家力量的自信，反映出数十年来，中国军队交出的和平答卷，得到了人民的肯定。但是，也不可避免会让人对全民国防意识更加关注。

“兵者，国之大事。死生之地，存亡之道，不可不察也。”巩固国防的重要性不言而喻，而牢固的国防意识同样不可或缺。实践证明，任何一个国家的综合国力都是由物质基础和精神力量相互作用构成的统一体。没有物质，精神就成了无源之水、无本之木；没有精神，物质就失去灵魂，再坚固也会成为毫无用处的“马其诺防线”。全民国防教育就是往民众心灵里注入精神、骨子里注入文化、脑海里注入知识、肌体里注入活力、意识里注入责任。

在国防意识方面，有些人还存在着一些错误认识。比如，有人认为“国防”是决策层考虑的事，与普通老百姓无关；有人觉得“国防”就是“军防”，“养兵千日，用兵一时”，是军队军人的事，跟广大群众关系不大；有人觉得“国防”就是“技防”，只要发展高精尖武器就行；更有甚者觉得“国防”就是“钱防”，只要提高国防预算、给钱给物就行了！

实际上，我们的国防是全民的国防，我们的军队是人民的军队。国防和军队建设，既是党和政府的事，也是军队的事，更是全民的事、全社会的事！无论任何时候，国防建设必须全民参与，国防教育必须覆盖全民。

在实现中华民族伟大复兴的进程中，全民国防教育肩负着塑造中国精神、凝聚中国力量的历史使命，刻不容缓。国防教育事关民族兴衰，是一项全民性、群众性的社会系统工程，涉及各行各业，覆盖社会方方面面，是国家长期性、战略性、基础性任务。

前事不忘，后事之师。习主席反复强调，要加强国防教育，增强全民国防观念，使关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的共识和行动。亲自倡导推动设立烈士纪念日、国家公祭日，建立党和国家功勋荣誉表彰制度，隆重举行纪念抗战胜利70周年、红军长征胜利80周年等系列活动，引领中国巨轮劈波斩浪，极大振奋了党心军心民心。

全民国防教育，“全民”是关键，“国防”是内核，“教育”是途径。普及和加强国防教育是全党全社会的共同责任。任何时候，国防建设的最终基点都是人！只有全社会重视起来、动员起来，坚持富国与强军相统一，推动国防建设与经济建设协调发展，国防才能真正巩固，国家才能真正安全！

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责任编辑：初晓慧