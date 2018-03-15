政协委员：新型农民是绿领 职业会让金领羡慕

[刘永好委员：新型农民是绿领 会让金领等羡慕的职业]新希望集团有限公司董事长刘永好：民营企业也有进步和发展，已经解决了80%以上的就业，成为国家经济建设重要的力量。我们集团准备搞一个新希望1+1精准扶贫计划，现代农业要靠政策要靠投资更要靠人，我们要培育10万个乡村技术人员和新型农民。以前说老农民，现在新型农民有知识敢拼搏，应该叫他们绿领，希望以后能成为让白领、金领、蓝领羡慕的职业。
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