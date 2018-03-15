军网：改革强军路上莫因“错觉”跑偏

原标题：两会闻思录：改革强军路上，莫因“错觉”跑偏了

中国军网记者 洪文军 张 硕

今年全国两会开幕之前征集网友意见建议时，有不少基层部队和机关的战友反映，从早忙到晚，甚至加班到深夜，在一些单位已经成为常态，但是，“如何才能忙到点子上？一些时候为什么没有忙到点子上？”似乎少有这方面的思考。

这个问题，来自解放军和武警部队的全国人大代表们怎么看？

在分组讨论和交流发言时，许多代表都提到，军队改革是一种重塑，而且是整体性、革命性的重塑。为破解诸多体制性障碍、结构性矛盾，有很多工作要做，练兵备战、作风养成、日常管理、基层建设、装备发展、军民融合……需要应对很多新情况，解决很多新问题。还是他们总结得好：不忙不正常，比以前更忙也正常！

陆军某部一级军士长齐虎广代表说的一段话，让记者听来特感动：“忙一点、累一点，在部队26年都习惯了，我只是发愁时间太少了，自己还有一大摊子事情要干呢。习主席在代表团全体会议上讲，当一名合格士官不容易，要不断提高能力水平，努力做大师傅，带出好徒弟。听了之后，我想，下一步一定要多带出来几个徒弟，跑好强军兴军的这一棒和下一棒……”

当然，解放军和武警部队代表们也没有回避“如何减少忙乱，常态化做到规范有序、高效实效”的问题。随着交流越来越深入，他们剖析一些错误观念、错误做法的成因，以及对基层建设特别是抓中心工作的危害所在，归纳出对基层官兵练兵备战积极性杀伤力特别大的三种“错觉”——

把“繁琐套路”当成了优良传统，

把“形式主义”当成了有效经验，

把“有害的积极性”当成了突出政绩！

本来很正常的工作，却人为复杂化；本来很简单的事情，却反复折腾；本来可以按规定办的事情，却要加码“土政策”，存有私心夹带私货，以取悦首长机关。而且，还美其名曰“这是咱部队的传统”。这哪里是部队的优良传统？这根本就是我军优良传统的对立面！

错把套路当成了传统，自恋于所谓的“迎检经验”，一强调重视就走极端……这样抓工作，看似工作抓得很紧，实际上是浮在表面、挂了空挡，弄得大家团团转却不出活儿，直接挫伤了官兵的工作积极性，危害多多。正如代表们所说的那样：现代战争，讲求高质高能高效，尤以精确精细精准制胜。过去那种“人治”色彩浓厚的套路做法，那种繁文缛节的习惯做法，必须改，马上改！

怎么改？

重塑，就是革命，绝对不能穿新鞋走老路。依法治军、从严治军，首先要破除不正确的政绩观，真正把工作抓紧抓实抓细，继而要进行机制创新、流程再造，真正实现聚能增效。

一些基层部队代表说到“五多”现象未能根治，表情都很囧，直言基层官兵对“一强调安全就不动车动人，一强调保密就禁止使用手机、电脑”，以及逢检必查各种“本本”的做法有些看法。要求基层官兵作好会议记录、记好学习笔记，并加以检查督促，无可厚非，对基层正规化建设也很有促进，官兵们都能理解。但是，官兵们看不惯的，是一些人在检查时只看数量、不看质量，只看工整不工整、不看完整不完整，甚至明里暗里强制要求补记录、抄笔记。诸如此类做法，其实就是典型的动机不纯，发力不准，用力过度，简单粗暴，“把好的形式硬生生变成了形式主义”。

军人生来为战胜，部队是要打仗的。改革强军路上，尤其需要多干打基础、利长远，激活践行强军目标“动力源”的工作。习主席强调“功成不必在我”，代表们对此由衷点赞！的确，各级既要锐意创新，又要防止急功近利，不受虚言，不听浮术，不采华名，不兴伪事。如果仍然跟着“错觉”走，只能说明他的主观色彩太浓，而法治思维太弱。

习主席3月12日出席解放军和武警部队代表团全体会议时强调，要加大依法治军工作力度，强化法治信仰和法治思维，加快构建中国特色军事法治体系，加快推动治军方式根本性转变。带兵人要学深悟透、真正落实习主席的依法治军思想，锻就一双“法”眼，剖析、纠正“错觉”，在改革强军路上“不跑偏”，蹄疾步稳直奔强军目标！

责任编辑：初晓慧