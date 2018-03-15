安徽巢湖市桐城市调整党政一把手(简历)

原标题：安徽两个县级市巢湖市、桐城市调整党政一把手
3月14日下午，巢湖市召开巢湖市、合巢经开区领导干部会议。会上宣布安徽省委、合肥市委决定：
耿延强同志任中共巢湖市委委员、常委、书记，合巢经开区党工委书记。
耿延强简历
1967年12月出生，汉族，籍贯安徽合肥，1990年7月参加工作，1988年6月加入中国共产党，中国科学技术大学公共管理硕士研究生。
历任合肥高新技术产业开发区管委会办公室秘书、综合处科员，合肥市政府办公厅秘书三室副主任、秘书六室副主任（正科）、秘书四室副主任、秘书六室主任，长丰县委常委、县纪委书记，合肥市招标投标市场管理委员会办公室主任、党组书记，合肥市政府副秘书长、市招标投标监督管理局局长、党组书记，中共包河区委副书记、包河区人民政府区长、党组书记。
2015年12月任中共肥东县委委员、常委、书记。2018年3月任中共巢湖市委委员、常委、书记，合巢经开区党工委书记。
3月13日，桐城市召开全市领导干部大会，宣布省委、安庆市委关于桐城市政府主要领导职务调整决定：
徐雄同志任桐城市委委员、常委、副书记，提名为市政府市长候选人；陆应平同志不再担任桐城市委委员、常委、副书记和市长职务。
徐雄简历
徐雄，男，汉族，1973年10月出生，安徽池州人，省委党校研究生学历，工学学士，中共党员。
1997年08月——2003年01月 任铜陵市规划勘测设计院技术员、工程师；
2003年01月——2007年01月 任铜陵市城市建设投资开发有限责任公司工程管理部副主任；
2007年01月——2009年01月 任铜陵市城市建设投资开发有限责任公司经营开发部主任；
2009年04月——2010年10月 任铜陵市重点工程建设局综合协调科科长；
2010年10月——2010年11月 任安庆市城乡规划局副局长；
2010年11月——2015年07月 任安庆市城乡规划局党组成员、副局长；
2015年07月——2016年12月 任安庆市土地收购储备中心主任；
2016年12月——2018年03月 任安庆市国土资源局党组书记、局长，市土地收储中心党组书记。
2018年03月—— 任安徽省桐城市委副书记，市政府市长提名候选人。
来源：决策杂志
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