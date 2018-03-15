先签收后验货这些都是霸王条款 遇到果断投诉

原标题：先签收后验货这些都是霸王条款！遇到打12315投诉！

今年全国两会政府工作报告指出，“对各类侵害消费者权益的行为，要依法惩处、决不姑息”。今天就是3·15“国际消费者权益日”了，“先签收后验货”“禁止自带酒水”“特价、促销商品概不退换”…这些其实都是霸王条款，遇到果断投诉！为自己权益，必看！

责任编辑：初晓慧