线下实体店可以无理由退货 这些企业率先作出承诺

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资料图

3月15日，在国际消费者权益保护日活动现场，中国消费者协会启动倡导线下实体店无理由退货承诺践诺活动，在全国范围内拉开线下实体店无理由退货承诺的序幕。在活动现场，苏宁易购、国美、沃尔玛、便利蜂、一得阁、日日顺、立昇、京东商城等企业率先响应做出承诺。

《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十五条明确规定了网络等远程购物七日无理由退货制度，但是线下实体店购物尚未有无理由退货的法律规定。无理由退货有利于实现消费者的知情权、选择权、公平交易权等权益。为推进消费者上述权益的实现，充分发挥优秀企业的带头示范作用，中国消费者协会制定了《中国消费者协会倡导线下实体店七日无理由退货承诺践诺管理办法》。

苏宁易购、国美、沃尔玛、便利蜂、一得阁、日日顺、立昇、京东商城自愿开展七日无理由退货承诺活动，对于线下实体店中可以适用七日无理由退货的商品，参照网络无理由退货要求实施无理由退货。在承诺七日无理由退货的基础上，沃尔玛承诺：实体门店除店内公示的特殊商品及例外情况外，消费者可享受普通商品90天无理由退货；对于不适合无理由退货的鲜活易腐食品，在沃尔玛购物广场可享受14天无理由退货。

中国消费者协会有关负责人表示，欢迎更多企业参与线下实体店无理由退货承诺活动。考虑到不同行业、门店、商品的特点，中消协倡导经营者可以采取一行业一承诺、一企业一承诺、一门店一承诺、一商品一承诺等形式，逐步务实推进。同时，中消协强调承诺单位应在实体店及官方网站上以显著的方式标明可以适用无理由退货的具体商品、退货条件等，方便消费者查询，接受社会各界的监督。

责任编辑：初晓慧