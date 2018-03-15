新加坡节目弄错中国地图并盖上“青天白日旗”

原标题：把中国地图画成秋海棠还盖“青天白日旗”？新加坡电视节目道歉

[观察者网 综合报道]“地图不完整”这个坑，很多企业和媒体都掉进去过，但最近这个翻车的，却不是因为不完整……

新加坡网络媒体Mothership在14日报道，在新加坡“8频道”（Channel 8）旅游节目《我的导游是明星》（My Star Guide）最新一期预告片中，主持人背后的中国地图竟是包含外蒙古的“中华民国全图”，且覆盖着“青天白日满地红旗”，引发海内外网民议论。

预告片截图（图源：新加坡Mothership）

有网民发现后，在脸书粉丝专页留言质疑，要小编检查一下预告片：“把‘台湾旗’放在中国地图上？”还有网民回应称：“他们大概不想陷入将台湾从中国分离的争议中吧。”

这个解释，是怎样清奇的一个脑回路？

如此诡异的错误也是少见，台媒也将此称为“最狂出包（出错）。”

《三立新闻》报道截图

发现错误后，该节目立刻把预告片从脸书下架。节目的制作单位新加坡新传媒（MediaCorp）14日对媒体Mothership表示公开道歉：“预告片中的地图在制作上出现了错误。我们诚挚地向中国大使馆和‘台湾驻新加坡代表处’表示道歉。”

据了解，该集节目内容原本是要介绍台湾地区的旅游，但后期制作的中国地图和国旗却都错了。

预告片动图来自新加坡Mothership

据介绍，新传媒是新加坡的媒体集团，由政府部门演变成为名义上的商业机构，但唯一股东仍然是新加坡政府所操控的淡马锡控股公司（Temasek Holdings）。新传媒同时为新加坡唯一免费电视经营者，也同时涉足电影制作和报纸媒体。

播出该节目的“8频道”是一个24小时播放新闻与娱乐节目的华语频道，也是新加坡最受欢迎的本土华语频道。

虽然预告片立即撤下来了，但岛内亲绿媒体还是嗨了一把。

台媒将焦点放在“青天白日满地红旗”上，却都没点出地图的错误，而是直接把这张地图写成“中国大陆地图”。

台湾《寰宇新闻网》报道截图

台湾绿媒《三立新闻》报道截图

台湾“中央社”报道截图

喂，睁眼看一下，这不是蒋家时代的“官方版地图”——“中华民国全图”吗？

就算现在不用了，历史常识总该有吧。（再说句不该说的，就算没有/装作没有历史常识，台湾岛还在上面呢，“独派”媒体们，就这么缴械了？蓝营媒体们，不捍卫“正统”了？）

新加坡媒体也傻傻分不清，当做是中国大陆地图。

新加坡Mothership报道截图

“中华民国全图”，是依民国时期认定的中国固有疆域而绘制，因形似秋海棠，常被称为“秋海棠地图”。

在民进党执政前，国民党当局不承认外蒙古独立，是属于中国的特殊行政区，所以也列在版图上。

至于疆域的四极，大略是东至东经135度4分、黑龙江与乌苏里江汇流处的黑瞎子岛；西至帕米尔高原、东经71度喷赤河；北到北纬53度57分的外蒙古、萨彦岭脊；南至北纬4度南沙群岛的曾母暗沙。

但陈水扁上台后，为强调台湾“本土性”，废除了“中华民国全图”，取而代之的是“台湾地图”，疆域大幅缩水三百多倍，过去许多打着“中华民国全图”招牌的地图，如今更只能看见以类似番薯造型的台湾为主体，不再包含大陆在内。

新媒的一个错误，又牵出台媒的无知。虽然两岸历史复杂纠葛，要国外媒体和企业彻底搞懂也有点勉为其难，但标准地图早就给了，再犯错说不过去吧。

责任编辑：张玉