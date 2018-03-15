原标题：疑似中国男子在日本围殴保安并用中文辱骂群众 我使馆回应

[环球网综合报道]据日本媒体报道，近日在东京涩谷区一家商店门口发生一起打架事件，几名年轻男子围殴一名男性安保人员并用中文辱骂围观群众。日本NNN电视台报道称，涉事男子疑似为中国人，对此，中国大使馆15日作出回应。

日媒报道截图

日本NNN电视台报道称，涉事几名男子疑似是中国人。

中国驻日本大使馆提醒在日中国公民遵守日本相关法律法规，购物时应遵守商场相关规定，文明购物。如遇到问题，以礼貌的态度进行良好协商，避免发生不必要的纠纷甚至触犯当地法律。

责任编辑：刘光博