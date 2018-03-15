原标题：犯一个错向两岸中国人道歉，新加坡这电视台厉害了！

将台当局旗帜盖在中国地图上。

在地图这个问题上，又有人犯错误了。

据台湾“东森新闻云”3月15日报道，新加坡第8频道日前的“我的导游是明星”（My Star Guide）节目预告片中，出现将台当局的“青天白日满地红旗”覆盖在中国地图上的背景画面。

新加坡旅游节目错误将台当局旗帜盖在中国地图上

报道称，新加坡第8频道节目“我的导游是明星”是综艺节目，明星导游会带观众吃遍全球各地美食，不论是知名高档餐厅，还是路边小吃摊，都有机会在此节目中曝光。

节目最新一集“我的导游是明星”拍摄地点选在台湾宜兰和台东，除了拍摄台东热气球嘉年华外，还有伯朗大道、神木园、宜兰噶玛兰酒厂和许多台湾特色小吃。

预告片动图来自新加坡Mothership

据Mothership网站报道，这支33秒的节目预告片中，出现了将“青天白日满地红旗”覆盖在中国大陆地图上的背景画面，引起议论。事后该节目已撤换该支预告片，原本被台当局旗帜覆盖的画面已变成“一片空白”。节目制作单位并且向中国驻新加坡大使馆和“驻新加坡台北代表处”道歉。

目前该预告片已被撤换

责任编辑：刘光博