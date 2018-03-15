新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

犯一个错向两岸中国人道歉 新加坡这电视台厉害了

犯一个错向两岸中国人道歉 新加坡这电视台厉害了
2018年03月15日 19:30 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：犯一个错向两岸中国人道歉，新加坡这电视台厉害了！

　　将台当局旗帜盖在中国地图上。

　　在地图这个问题上，又有人犯错误了。

　　据台湾“东森新闻云”3月15日报道，新加坡第8频道日前的“我的导游是明星”（My Star Guide）节目预告片中，出现将台当局的“青天白日满地红旗”覆盖在中国地图上的背景画面。

新加坡旅游节目错误将台当局旗帜盖在中国地图上新加坡旅游节目错误将台当局旗帜盖在中国地图上

　　报道称，新加坡第8频道节目“我的导游是明星”是综艺节目，明星导游会带观众吃遍全球各地美食，不论是知名高档餐厅，还是路边小吃摊，都有机会在此节目中曝光。

　　节目最新一集“我的导游是明星”拍摄地点选在台湾宜兰和台东，除了拍摄台东热气球嘉年华外，还有伯朗大道、神木园、宜兰噶玛兰酒厂和许多台湾特色小吃。

预告片动图来自新加坡Mothership预告片动图来自新加坡Mothership

　　据Mothership网站报道，这支33秒的节目预告片中，出现了将“青天白日满地红旗”覆盖在中国大陆地图上的背景画面，引起议论。事后该节目已撤换该支预告片，原本被台当局旗帜覆盖的画面已变成“一片空白”。节目制作单位并且向中国驻新加坡大使馆和“驻新加坡台北代表处”道歉。

目前该预告片已被撤换目前该预告片已被撤换

责任编辑：刘光博

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区