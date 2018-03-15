刘海星任国安委办公室副主任 曾任外交部部长助理

原标题：资深外交官的重要新职务

最新报道显示，资深外交官刘海星已出任中央国家安全委员会办公室副主任。

据《人民法院报》报道，全国两会期间，全国人大代表、中央国家安全委员会办公室副主任刘海星在十三届全国人大一次会议新疆维吾尔自治区代表团参加分组会议，审议“两高”报告。

刘海星表示，报告开篇提到坚持国家安全观，站位很高，5年中，人民法院队伍建设和司法公信力有了明显提升，建议人民法院继续深入推进司法改革，提升审判质效。

“通过会中几次自发的掌声和逐年增加的票数，可以知道我们人民群众对政法工作是满意的。”刘海星说。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，这是刘海星首次以中央国家安全委员会办公室副主任的身份亮相公开报道。

公开履历显示，刘海星参加工作就进入外交部，2017年卸任外交部部长助理一职，系资深的外交官。

刘海星出生于1963年4月，毕业于北京外国语大学，曾就读法国巴黎国际公共行政管理学院（TTAP）、法国国家行政学院（ENA）。

1985年，刘海星进入外交部翻译室任科员，后长期在翻译室工作。1998年后任驻法兰西共和国大使馆一秘、常驻联合国代表团参赞、外交部西欧司副司长、外交部欧洲司副司长驻法国大使馆公使。

2012年，刘海星任外交部欧洲司司长，2015年至2017年3月任外交部部长助理。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，刘海星在担任外交部欧洲司司长期间，曾为2任国务院总理访欧服务。

2012年4月，时任国务院总理温家宝在波兰华沙，与16个中东欧国家领导人共同举行中国-中东欧国家领导人会晤。

后来，刘海星接受采访时说，加强中国—中东欧国家务实合作将为中欧关系注入新活力，有助于提升中欧合作的规模和质量，有利于中欧关系更加全面、均衡发展，对中国有利，对欧盟有利，也对中欧关系有利，相信也会有利于欧洲克服当前面临的困难。

2015年1月，李克强总理赴瑞士出席世界经济论坛2015年年会，并对瑞士进行了工作访问。

据人民网报道，刘海星也随同李克强参与了出访。

谈及此次出访，刘海星说，这次主要是陪同李克强总理出席达沃斯的年会。给我印象最深的是三点。第一，我们这次去的前夕，正好是瑞郎与欧元脱钩，引起世界广泛的关注。我到了瑞士苏黎士和达沃斯，实际的感觉，瑞士的人民和来客似乎对瑞郎的升值，对他们的生活、旅游没有太大的影响，生活一切照旧。这是给我的第一个印象。第二，由于这次达沃斯的论坛正好是在巴黎的恐怖袭击之后不久，因此欧洲对于反恐是紧锣密鼓，瑞士也不例外。这次出席达沃斯论坛的有世界各国50多个国家元首和政府首脑，也有来自各方的嘉宾，是创造了历史的记录。因此，瑞方的警力力量空前加强。第三，到了达沃斯天气非常好，达沃斯地处海拔1500米左右的山区，蓝天白云，也预示着这次论坛取得成功，具有丰富的成果，也为李克强总理出席达沃斯论坛创造了非常好的先决条件。

责任编辑：张玉