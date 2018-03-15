利比亚比中国“幸福”？ 联合国报告遭网友吐槽

原标题：利比亚居然比中国“幸福”？联合国报告遭网友吐槽

[文 观察者网/张珩]俗话说“危邦不入，乱邦不居”。幸福的人总是居住在一个安定的国家，但是在联合国这份报告中，情况恰恰相反。

每年3月20日是“世界幸福日”。在这个特殊的日子到来之前，联合国连续第六年发布了《世界幸福报告》，“量化”了世界各国民众的幸福指数。中国大陆今年排86位，比去年（79）略有下滑。除了中国大陆以外，今年中国台湾地区排名第26，香港地区排名第76位。但是，名次在中国之前的国家居然有利比亚（70）？

很多人一定非常想知道，利比亚是怎么排在中国前面的？很可惜，这份长达174页的报告只有两处提到了利比亚，而中国和去年一样，长度有整整一个章节。

联合国官微

利比亚和中国的排名

这次又从哪个角度“看中国”了？

这份报告统计了2015年到2017年全球156个国家和地区的所谓“幸福”指数，综合人均GDP、社会支持（来自亲朋好友在必要时的支撑）、寿命预期、自由选择权（freedom to make life choices）、慷慨（generosity，注：即居民是否曾经捐款）、政治清廉程度。

但是，这份“幸福”指数报告与联合国自家的其他报告自相矛盾。2016年出版的联合国人类发展指数显示，中国的发展指数为0.738，饱经战乱，刚刚进入恢复期的利比亚为0.716。

据中新网上个月报道，欧盟边境与海岸警卫局20日发布年度报告说，2017年共有近20.5万难民进入欧盟，数量降至4年来的最低。报告显示，这一数字比2016年的51.1万减少了约60%。而在难民危机高峰的2015年，有180万难民涌入欧盟。

在上述难民中，有相当一部分是通过从利比亚出发，通过地中海进入意大利南都。根据国际移民组织（IOM）统计结果，仅2017年就有约3000名试图偷渡的北非居民在地中海丧生。

最后，报告也承认，受限于调查样本过小，最终的结果可能并不准确。

哭泣的利比亚难民@视觉中国

移民越多越幸福？

今年调查最大的特点是记录了117国移民的快乐问题，总体来说，越发达的国家移民（包括难民）越快乐。而且总体快乐度排名前十的国家均是移民大国，这些国家移民人口占了总人口的17.2%，约是世界所有国家中移民人口占比的两倍。

报告的共同编撰者，哥伦比亚大学教授赫里威（John Helliwell）表示，前10名的国家在整体和移民快乐上都拿下最高分。他表示，社会的快乐状况似乎会蔓延。

排名前十的国家均是移民大国

德国反移民大游行@视觉中国

对于联合国发布的这份报告，网友们也纷纷在微博上留言，表示无法相信现在的排名。

责任编辑：桂强