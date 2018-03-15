政协委员：尽快提高猥亵儿童罪量刑 加大保护力度

原标题：提高猥亵儿童罪量刑起点
“尽快提高猥亵儿童罪的量刑起点，进一步加大对儿童的保护力度。”全国政协委员、广州大学副校长于欣伟3月13日在驻地接受《法制日报》记者采访呼吁。
全国政协委员、广州大学副校长于欣伟。
记者了解到，根据刑法237条规定，以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。猥亵儿童的，从重处罚。
在于欣伟看来，近年来猥亵儿童罪频频曝出，根本原因在于犯罪成本太低，对该类犯罪尚未起到震慑作用。
于欣伟说，猥亵儿童行为会给儿童的身心健康成长带来极大的危害，是一项严重侵害儿童权益的犯罪行为。作为社会中最脆弱的群体，法律应给予他们最严格的保护。为此，她建议，通过立法进一步提高猥亵儿童罪量刑起点。
来源：法制日报
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