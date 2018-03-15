伊朗对中巴做了一个动作 却让印度紧张不安

原标题：伊朗对中巴一个动作，让印度紧张

14日从巴基斯坦传来的一个消息让印度紧张了一番。据巴基斯坦《黎明报》报道，伊朗外交部长扎里夫近日在访问巴基斯坦时，邀请中国和巴基斯坦参与恰巴哈尔港建设，并将瓜达尔港与之连接起来。2017年12月，印度和伊朗签署开发恰巴哈尔港的协议，承诺为此投资5亿美元。按照新德里的构想，恰巴哈尔港是印度绕过巴基斯坦联通阿富汗和中亚的新战略通道，具有“对抗中国”的重要战略意义。

恰巴哈尔港

“伊朗在印度外交界激起涟漪”，《印度时报》14日报道称，周一，扎里夫在伊斯兰堡战略研究所发表演讲时表示，伊朗愿意参与中巴经济走廊建设，也已经向巴基斯坦和中国发出邀请，共同建设恰巴哈尔港。他还表示，恰巴哈尔港项目并非意在“包围或‘勒死’任何人”，伊朗不会允许任何人在其领土上伤害巴基斯坦。

恰巴哈尔港位于伊朗东南部，濒临阿曼湾，距离巴基斯坦的瓜达尔港约100公里。除了在贸易联通上与瓜达尔港竞争，印度还可以借此监视中国军舰在该区域的进出。《印度时报》称，正如印度官员反复表示的那样，该港口对印度至关重要，目前印方尚未对此作出任何正式反应，但印度官员表示他们将等待伊朗对该问题的直接表态。

扎里夫的言行收获巴基斯坦国内舆论的广泛好评。《黎明报》报道认为，扎里夫此行旨在缓解巴国内对于印度租借恰巴哈尔港的担忧。巴基斯坦《国家报》14日发表社论指出，巴伊两国高层越来越频繁的交往互动显示出两国进一步加强双边关系的意愿。时不我待，伊斯兰堡对于伊朗方面的邀请，应尽快加以研究，只要不给巴基斯坦带来严重安全威胁，就应该积极参与进去。▲

本报驻巴基斯坦特派记者 丁雪真 ●王会聪

责任编辑：张岩