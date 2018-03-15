复兴号4月10日扩容提速:京沪高铁最快仅4小时18分

原标题：重磅！京沪高铁最快将仅需4小时18分！“复兴号”4月10日起扩容提速

“复兴号”列车 视觉中国 资料图

据上海发布微信公众号3月15日消息，经常往返北京上海的小伙伴注意啦！中国铁路上海局集团有限公司说，4月10日起，京沪高速线旅客列车开行方案将调整：①使用 “复兴号” 动车组担当的列车由现行的7对增至15对，按时速350公里运行；②北京南站~上海虹桥站列车2对改为上海站终到、始发，调整后北京南站~上海虹桥站列车改为40对。

最重要的是，以后上海往返北京，最快的G22/G17运行时间已缩短至4小时18分，并且票价不变！二等座553元，一等座933元。

这次“4•10”调图，京沪高铁在开行7对时速350公里“复兴号”动车组列车的基础上，增加8对，总数达15对。

调整“复兴号”开行方向：上海虹桥~北京南8对，其中新增1对；新增上海~北京南2对（G5/G6、G12、G21）。车次为：北京南~上海（虹桥）G1~G18、G21/G22次。

“复兴号”列车开行时刻：北京南7点~19点，每逢整点开行13列，19：00后按4分钟追踪再开行2列，其中，19：04开1列至杭州东，19：08开1列至上海。

上海虹桥（上海）至北京南的10列“复兴号”列车均为整点开行，具体为7点、8点、9点、10点、12点、14点、15点、17点、18点、19点。

这次调图，新增上海~北京南2对“复兴号”列车，G6、G12次上海站开车点为7：00、12：00，11：40、16：38终到北京南；G5、G21次北京南开车点为7：00、19：08，11：38、23：36终到上海站。

“复兴号”最短旅时发生变化：北京南~上海虹桥间停1站，全程仅4小时18分；北京南~上海间停2站，全程4小时28分。

调图后开行的车次为：

北京南~上海虹桥G1/4次、G3/2次、G7/G14次、 G9/G16次、G11/10次、 G13/G22次、 G15/ G18次、G17/G8次计共8对。

北京南~上海G5/G12次、G21/G6次共2对。

北京南~杭州东G19/G32次、G31 / G40次、G39/ G20次计3对。

北京南~合肥南 G23/ G30次、G29/G24次计2对。

此外，对北京南~上海虹桥 （上海） 、 杭州东、合肥南等列车车次、停站、编组等进行调整。

旅客列车调整图自2018年4月10日零时起实行。提醒旅客乘车购票时注意车票预售期和车次增减，以及运行区段变化。具体车次、时间请以12306官网为准。

来源：上海发布微信公众号

责任编辑：霍宇昂