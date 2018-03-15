支付宝微信将接入银联？银联：方案尚在初始阶段

原标题：网传支付宝微信接入银联方案，银联证实称尚在初始阶段

近日，网上流传了一份微信、支付宝接入银联的方案。接入方案显示，微信和支付宝的收单业务将接入银联流程。此外，针对联机交易处理、相关原则、微信和支付宝存量商户和新增用户如何入网，方案也均作出相应解释。

证券时报记者向相关三方了解接入方案是否属实以及接洽程度，截至发稿时，银联证实了该方案但称还在初始阶段，暂不作过多回应；微信表示正在学习《条码支付业务规范》政策，但是对银联的方案暂不清楚不予回应；支付宝方面表示该问题较敏感，正在了解与确认中。

或存在两大变化

接入方案显示，微信、支付宝接入银联后将会发生两个变化：一是联机交易的改变，即收单机构与微信间的商户进件与联机交易将通过银联处理；其次，清算业务将通过人行大额系统进行资金清算。

与此同时，为遵循央行关于印发《条码支付业务规范（试行）》的要求，接入方案显示，延用微信、支付宝的现有接口和对账文件格式。

据悉，在微信端口，微信支付对银联提供新的接口支持清算组织统一转接和清算，微信确定新的接口能兼容收单现有接口，即不让收单机构在接口层面改动。对于新增商户，收单机构需要通过银联进行商户入驻。对于存量商户，收单机构不需要通过银联再行进行商户入驻。

而在支付宝端口，将延用现有接口。针对新增商户，收单机构需要通过银联进行商户入驻。此外，对于存量商户，收单机构需要到银联统一重新入驻。

值得一提的是，接入方案显示，在争议差错的处理方面，若收单机构通过微信、支付宝的交易发生争议的，暂时按照现有的交易查询、退货等方式进行差错处理，后续将逐步迁移到银联标准的争议差错处理规则上来；若收单机构通过银联现有标准APP的交易发生争议的，按银联现行业务规则执行差错处理。

网联银联分割支付蛋糕

银联推出的接入方案意义何在？业内人士认为，作为正规的清算、支付机构，银联出具相关方案实际上直指央行“断直连”政策。

“断直连”即以合法的清算平台为中介，一端对接持牌支付机构；另一端对接银行系统，禁止支付机构与银行直连。目前最大的两家清算平台分别为网联与银联。

据悉，中国支付清算协会于2017年8月要求支付宝、财付通等45家机构，签署《网联清算有限公司设立协议书》，要求2018年6月30日前全部接入“网联”，放弃以往的直连模式。

那么，接入网联后，为什么微信与支付宝还要接入银联？记者了解到，作为大型具备合法资质的清算机构，银联和网联扮演的角色并不相同。银联主要占领线下市场，而网联负责第三方支付线上与各家银行之间资金清算的职责；此外，网联主要处理支付机构发起的、涉及银行账户的网络支付业务，纠正支付机构违规从事跨行清算业务，改变目前支付机构与银行多头连接开展业务等情况。而银联方面主要在覆盖境内、境外、线上、线下的网络，以及包括市场、技术、运营、客服在内的一站式解决方案。

在“断直连”大限将至的背景下，银联又于2018年1月29日推出新一代无卡业务转接清算平台。最新数据显示，银联已完成与17家全国性商业银行、180余家区域银行在内的主要商业银行联网。截至2017年底，银联已接入银行数量近200家，接入支付机构近40家，并于2018年6月30日完成全部切量。

继接入网联后，在移动支付领域占有超90%市场份额的支付宝、微信真的会接入银联吗？对此，支付宝与微信支付对是否接入银联无任何回应。而银联出具该方案也属于一个初步意向，具体进展情况还是未知。

恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼表示，中国银联、网联等具有合法资质的转接清算机构是在配合央行，加大对支付清算市场乱象的整治工作，未来银联和网联都可能成为转接清算市场的有效供给者，无论是接入银联还是网联，支付机构都将获得优质服务。

来源：证券时报

责任编辑：初晓慧