冯远征谈反家暴法实施两周年:法治进步的真实写照

原标题 现场对话冯远征委员：一枚活在法治新闻里的奇男子

《不要和陌生人说话》剧照

18年前，他是电视剧《不要和陌生人说话》的安嘉和，作为一名艺术家的逆天演技让观众久久不能忘怀。18年后，他的表情包仍然时常出现在家暴新闻里，成为一枚活在法治新闻里的奇男子。

今年两会，冯远征又多了一个新身份——全国政协委员。在人民大会堂前，《方圆》记者曾突出媒体重围向他抛出了一个“致命”问题：如何看待反家暴法实施两周年？没想到他轻松作答：能被观众记住是件很幸福的事儿，还自嘲是“90后噩梦”、反家暴法的“先驱”。

在此后多次的采访中，冯远征从如何参政议政谈到消费者权益保护，从《反家暴法》谈到《电影产业促进法》，从演员的自我修养谈到最近的艺考热，似乎这位政协委员、艺术家，不应该只有“家暴”这一个标签。

现在，就跟着《方圆》记者，去认识那个或熟悉或陌生的冯远征。

1。 今年两会，带来了什么样的提案？

冯远征：今年两会，我从本身专业出发，提交关于国家艺术基金使用的相关提案。国家艺术基金是公益性基金，资金主要来自中央财政拨款，同时依法接受自然人、法定代表人或其他组织的捐赠，其中艺术创作是基金支持的重点。

国家艺术基金本应是用以打造国家文艺精品的，但往往投入和使用期限较短。还有很多作品做完了以后，给国家交了差就“封箱”了，这其实是对艺术基金的一种浪费。所以，对于国家艺术基金的使用应该重新科学规划。

另外，国家艺术基金投到文艺作品产生收益后，这些收益也应该“回笼”一部分到国家艺术基金里。循环往复，国家就不用一直处于投钱的状态，也可以让国家艺术基金更加可持续的运营。一个运行良好的国家艺术基金会更有余力扶持小剧种，或者扶持一些濒危的传统艺术，让艺术传承下去。

2。 每当有家暴的新闻，您和您的表情包就会出现，尤其今年3月1日是反家暴法实施两周年的日子，您感受如何？

冯远征：我可能算是反家暴法先驱吧。《不要和陌生人说话》这部剧已经拍完18年了，到现在还有网友在我微博下留言，说我饰演的“安嘉和”是90后的童年噩梦。反家暴法实施两周年，在保护弱势群体，促进婚姻和家庭关系的和谐方面起到了重要作用，这是中国法治进步的真实写照。同时，反家暴法也给我们艺术工作者带来了思考，在接下来的工作中要不断地用作品向大家普法，让大家知法懂法。

3。 今年3月1日还是《电影产业促进法》正式实施一周年的日子，您又如何看待？

冯远征：《电影产业促进法》涵盖了有关电影的方方面面问题，但没有提及分级制，只是做出了一些要求提示的规定。这些规定起到了一定的作用，比如《金刚狼3》上映时，就在线上线下售票处都标出了明显提示，要求小学生和学龄前儿童在家长陪同观看。但还是不够，应该明确分级制度，即老人、儿童、成人等不同年龄段的人看什么样的电影应区分开，让不同年龄段的观众可以看到不同的电影。

我认为电影法应不断完善，光《产业促进法》不够，我国电影事业的发展不应当仅仅考虑对产业的促进，还应该重视对演员及工作人员的保护，这也是关系到我国电影产业是否能够持续健康发展的一个重要问题。

4。 2014年3月15日正式实施的新消法首次明确明星代言广告问题。如今一年一度的“3·15”又到了，您如何看待明星代言问题？

冯远征：我本人没有接过广告。当然，早年是有不少公司想找我代言，但是被他们（公司）劝住了，说“安嘉和”不宜代言。后来也想过代言一些男装品牌，综合考虑下来还是没有接，我毕竟是一个演员，还是做好演员本职工作。

作为一个消费者，我希望维护消费者合法权益不是“3·15”一天的事，应当天天都是“3·15”。作为演员特别是具有一定知名度的演员，代言一定要慎重，特别是代言和消费者生命健康有关的食品药品，不能像演员一样去演戏。在选择代言产品时，要态度端正，不能以代言费作为简单的衡量标准，最好事先考察产品效果。

同时，希望媒体作为传播媒介应当注意，尤其规模、影响力较大的媒体上，应当谨慎播放夸大疗效的医药品、保健品广告。

5。 我们知道您是科班出身的演员，现在有一些与演技相关的综艺节目大热，不知道您对此有什么看法？

冯远征：做一个好演员要耐得住寂寞，经得起诱惑。演员就像裁缝一样，把基本功练扎实了，才能慢慢发挥自己的才能，如果没有基本功那也就根本谈不上演技二字。以演技或者表演才能为主要内容的综艺节目，观众看了觉得娱乐、开心、高兴就可以了，节目本身是不太可能把一个演员在短时间内塑造为一个真正优秀的演员。这样的节目可以让演员展示自己的表演才能，但能不能成为好演员，是另外的事情。

值得庆幸的是，普通观众对“演技在线”的渴望有增无减，无演技小鲜肉霸屏的现象不可能长久，观众的审美从“小鲜肉”到“老戏骨”是一个必经的过程。戏剧教育要从年轻演员抓起，也要从中小学抓起。在中小学应该普及专业化戏剧教育，并非是为了在未来培养更多的戏剧专业人才，而是想通过传统文化的熏陶，提高中小学生的文化修养。如果中小学的戏剧培养还能更专业化一些，这样对提升中小学生的艺术认知有非常大的好处。

6。 当前艺考日益火爆，您怎么看待艺考热？

冯远征：艺考热的重要原因是明星光环的吸引。近些年偶像剧的火爆，让一些年轻演员积聚大量粉丝，并带来极可观的经济收益。这方面的曝光和宣传多了，刺激了年轻人对所谓名利的追逐，于是纷纷扎进艺考的队伍。这种艺考热的背后，并不是真正对艺术的追求。

年轻人追逐艺术，不能只看到走红毯光鲜的一面，更应该了解演艺行当背后的艰辛。比方说我在横店拍戏地面温度57摄氏度，在东北拍戏零下39摄氏度，一天都要工作十几个小时才能收工。让年轻人更加充分地了解演艺行当，也能让他们更加理性地选择职业。

现在许多艺人在未进入艺校前就签约公司，这是不对的。艺考不能只是成为年轻人进入演艺行当的“敲门砖”，更应该是他们的“奠基石”，通过在学校充分的打磨和学习，才能让自己的演艺生涯更加有底气。现在已经有些高校拒收已签约经纪公司的学生，我非常赞同。

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责任编辑：张岩