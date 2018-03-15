叶露中代表：建议设立大别山绿色发展示范区

原标题 全国人大代表叶露中：建议设立大别山绿色发展示范区

“总理所作的政府工作报告是高举旗帜的报告，是引领高质量发展的报告，也是关怀民生的报告。”全国人大代表、六安市市长叶露中在全国两会期间的发言中表示，报告把脱贫攻坚摆在重要位置，作为一名来自六安革命老区的全国人大代表，听了深受鼓舞鞭策、深感责任重大。

全国人大代表、六安市市长叶露中

就今后六安市的发展，叶露中提出了几条建议：

“将六安全域纳入农村宅基地制度改革试点。”据叶露中介绍，2015年，六安市金寨县被列为全国农村宅基地制度改革试点，目前取得了明显成效。今年中央1号文件强调要“深化农村土地制度改革”，明确提出：“系统总结农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点经验，逐步扩大试点”。“建议国家将六安市全域纳入农村宅基地制度改革试点，助力老区脱贫攻坚。”

“淠史杭工程始建于上个世纪五十年代，灌溉面积1198万亩，为全国最大的特大型人工灌区。由于工程建成时间较长，加之当时设计与建设的局限，目前淠史杭水系已暴露出水资源保障能力不足、区域防洪问题突出、水系连通不畅、水资源保护压力大等问题。”叶露中建议水利部尽快规划并实施淠史杭现代化升级改造工程，以持续发挥这一历史性水利工程的巨大效益，促进革命老区发展。

“2015年，经国务院同意，国家发改委印发实施《大别山革命老区振兴发展规划》。近年来，我市坚持红色土地绿色振兴，认真实施这个规划，经济社会和生态文明建设取得重要成就，但发展不平衡不充分的问题仍较突出，脱贫攻坚任务艰巨，生态保护任重道远。”叶露中建议，国家在加大《大别山革命老区振兴发展规划》实施力度的基础上，批准设立大别山革命老区绿色发展示范区，积极探索建立“绿水青山”转化为“金山银山”的发展模式，为贫困山区和革命老区建设生态文明、实现绿色减贫绿色振兴提供有益借鉴。

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责任编辑：张岩