原标题：北斗能否改写“红海行动”结局？专业解答来了

近日，笔者“二刷”了电影《红海行动》，再次被“蛟龙突击队”队员们的热血激情所震撼。

与此同时，作为一名北斗卫星导航系统的从业者，我也产生了一些新的思考。

01

庄羽可以活下来！

《红海行动》电影海报

影片中，我印象最深的是那一幕——由于卫星天线出了故障，“蛟龙突击队”队员之间失去联系。

通信兵庄羽跑到山上抢修卫星天线，不料被恐怖分子发现。他和敌人以命相搏，强留最后一口气连接通信装置，使队友们恢复了通讯。庄羽的牺牲，赚足了观众的眼泪。

然而，当时他是否有其它办法向战友通告敌情，甚至活下来？

答案是肯定的。如果是在北斗系统完成全球组网后，“蛟龙”队员人手一台拥有短报文功能的北斗手持机，就可以实现相互通信。

北斗手持机

用北斗手持机发出的信息，通过卫星发送到主控站，主控站再把数据发送给接收者，不依赖电信运营商，即使没有通信网络也可以正常通信。

有了这样的“利器”，“蛟龙”队员们的战场通信更有保障，通信兵庄羽可能就不会牺牲，后续的剧情发展可能就会被改写。

可靠的战场通信，是战士的眼睛和耳朵，是战士生命安全的保护伞，是夺取战斗胜利的重要基石。

正因如此，各国都在争相开发战场指挥系统，我国也在奋力研制北斗导航系统，为战场通信保驾护航。

02

“向我开炮！”

北斗系统的强大，不仅仅在于短报文通信；另一项“绝技”，就是定位！

有了它，士兵就能实时告诉战友“我在哪”。

电影《英雄儿女》剧照

“为了胜利，向我开炮！”电影《英雄儿女》中，志愿军战士王成的这句话让人印象深刻。

2016年，俄军打击极端恐怖组织IS的战场上重现了这一幕。

俄特种部队中尉亚历山大，深入敌后引导空军战斗机进行轰炸，不幸暴露，陷入重围。

在生命的最后时刻，他用无线电与上级指挥官发出最后一个请求——空中覆盖火力打击，并发送了自己的坐标。随后的空袭中，亚历山大牺牲，包围他的恐怖分子被悉数击毙。

北斗卫星导航系统星座

《红海行动》中，庄羽暴露后被恐怖分子包围。电影中所展现的是“最好的结果”——敌人没有继续破坏天线。否则，“蛟龙”队员们再一次失去联络，后果不堪设想。

然而，如果“蛟龙”队员们配有北斗手持机，通过定位功能，就能知道彼此的位置。在当时的情况下，庄羽很可能做出和王成、亚历山大相同的决定。

北斗民用服务平台

当然，以上情况只是假设。电影的背景是2015年，那时北斗系统全球组网还未完成。目前，在国家的大力支持下，北斗系统进展顺利，预计在2020年完成30多颗北斗卫星全球组网，具备服务全球能力。

北斗系统是完整、纯粹的“中国血统”，这项军民融合成果展示了我国自主创新的实力。

我们相信，北斗将以崭新姿态、更强能力、更好服务，造福人类，服务全球。

责任编辑：初晓慧