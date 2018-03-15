原标题：关于房子 这17个省份都下决心做同一件事情

法制晚报·看法新闻（记者 张蕊）2018年中央政府工作报告提出，今年坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。

记者注意到，在今年的诸多省份政府工作报告中，“完善租购并举的住房制度”、“严格防控房地产市场风险”等俨然成了2018年房地产市场政策调控的主旋律，具体的措施表现为加大租赁市场供地力度、增加保障性住房建设等。

在著名经济学家宋清辉看来，政府工作报告中有十大民生亮点，其中“加快建立租购并举制度”可谓是最大的亮点。“租购并举会是今年以及未来几年房地产市场发展的重点。十九大之后，加快建立租购并举、多渠道保障的住房制度，让全体人民住有所居，是顶层设计的出发点。”

对此，易居研究院智库中心研究总监严跃进接受记者采访时表示，从当前各地两会的房地产政策和表述来看，都明确了一个“房住不炒”的思路，严控房地产市场的调控政策成为基调。

（青岛公租房）

各地政策：贯彻“房住不炒”要求

看法新闻记者梳理发现，至少有17个省份在今年的政府工作报告中提出“租购并举”的措施，分别是北京、天津、河北、山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、广东、四川、陕西、青海、宁夏等。

“坚持严控高房价高地价不是权宜之计、减少经济增长和财政收入对房地产业的依赖也不是权宜之计。”上海市市长应勇在作政府工作报告时表示。按照这一表态，上海计划今年新建和转化租赁房源20万套，新增代理经租房源9万套；新增供应5.5万套各类保障房，完善共有产权住房制度，放宽廉租住房准入标准。

同为楼市政策风向标的北京也提出，今年将着力推进建设已供地290万平方米的共有产权住房和600万平方米商品住房，尽快形成市场供应，还计划建设筹集各类保障性住房5万套，完成棚户区改造2.36万户。

作为非净人口流入省份的河南，也在政府工作报告中明确，将加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，因地制宜发展共有产权住房，支持郑州开展培育和发展住房租赁市场试点。

浙江的表述则是，“更加注重分类调控、因城因地施策，合理引导市场预期和购房行为，舒缓热点城市住房市场潜在的价格上涨压力。”主张加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，提高租赁住房供地比例。开工建设棚改安置住房29.2万套、建成19.5万套。稳妥推进农村集体建设用地建设租赁住房试点。

海南要做的则是防范房地产风险，坚决遏制土地投机炒作，防止高地价推涨房价，保持房地产市场调控政策的连续性、稳定性。

“发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租赁企业发展，推进国有住房租赁平台建设。”广东省省长马兴瑞说，要严格落实国家房地产市场调控政策，强化地方政府主体责任，实行差别化调控政策。加强风险研判，严格限制信贷资金用于投资投机性购房，坚决防控房地产领域引发金融风险。

“海南绝不成为房地产的加工厂”

在2017年海南省的政府工作报告中，省长沈晓明指出，海南要做的则是防范房地产风险，坚决遏制土地投机炒作，防止高地价推涨房价，保持房地产市场调控政策的连续性、稳定性。

在此次的全国两会上，海南省委书记刘赐贵和省长沈晓明再次重申了这一理念。

3月6日，在十三届全国人大一次会议海南省代表团开放日上，海南省委书记刘赐贵和海南省长沈晓明在回答记者有关“海南房地产”的提问时，却不约而同地用到了“要有壮士断腕的决心”这句话。

刘赐贵说，海南的房地产一直在全省财政收入中占据差不多一半的份额。但尽管如此，海南还是不能再这样无序地发展下去，“所以我们这几年提出了两个暂停，提出了限购，提出了房地产的配套措施。”

刘赐贵说，从去年开始，海南陆续发出了八个方面的配套措施，以此来贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”理念，“也落实我们一直讲的，海南不能成为房地产的加工厂，外面想要多少，我们就建多少。”

省长沈晓明也直言，海南要用壮士断腕的决心，减少经济对房地产的依赖。原因很简单：盖房子要用土地，但土地资源非常有限且不可再生；造了房子，就要有大量基础设施的配套，就要有社会公共服务的配套，“海南是一个不发达的省份，财力有限，我们配套不起。”

沈晓明称，房地产作为海南的支柱产业不可持续。事实上，全世界也没有哪一个国家、哪一个城市以房地产作为支柱产业。出于这样的考虑，海南确定了三个思路，一是岛内居民的基本需求由政府来保障；二是改善性需求由市场来调节；三是投资性需求靠制度来限制。

（三亚市长阿东）

而在3月13日的“代表通道”上，三亚市长阿东也公开表示，一定会保护三亚的碧海蓝天，坚持“生态利是”不动摇，精心呵护三亚的生态环境。绝对不会以牺牲生态环境为代价，换取经济增长。“三亚市绝不当房地产市场的加工厂。”

专家解读：租购并举解决夹心层难题

来自国家统计局的数据显示，2017年，全国房地产开发投资109799亿元，比上年名义增长7.0%。商品房销售面积169408万平方米，比上年增长7.7%，增速比1-11月份回落0.2个百分点。其中，住宅销售面积增长5.3%。

2017年末，商品房待售面积58923万平方米，比11月末减少683万平方米。其中，住宅待售面积减少670万平方米。

宋清辉认为， 2018年楼市将会继续加大住房供给保障力度，并加快推出租售并举等调控举措，以抑制楼市投机现象，让房子回归居住属性。宋清辉说，在此背景下，预计未来租房市场发展的方向是继续增加市场规模，满足人民群众的住房需求。

（宋清辉）

宋清辉指出，为承租人赋权的“租购同权”成为大部分城市制定租赁试点方案的主要方向。但当下，“租购同权”与老百姓的期望还有相当大的距离，但“同权”的方向值得肯定，应继续大力探索。相信在各地立法推动情况下，“租购同权”一定能够真正可以实现。

而严跃进则认为，推进租购并举能够增加房屋租赁市场供给，有效改变当前房地产市场“售卖一条腿长，租赁一条腿短”的情况。也能在租金不会大幅提高情况下，明显改善居住条件与环境，提高租房性价比，解决夹心层房屋租赁难题。

严跃进认为，从市场需求角度看，三四线城市的农村进城购房、城市棚户区改造以及各类改善型购房需求释放等，都会带来此类城市市场交易的上升。而从催化剂的因素看，部分城市规划地铁项目以及近郊区新城积极开发等，都容易带来住房市场需求的释放。

在租赁市场的发展方面会呈现两类变化。第一是供给端积极增加租赁住房的供应，总体上对于机构类租赁住房的供应会增加。第二是在需求端上，预计租赁贷款的政策内容会开始增加。其他的包括租售同权等类似租房可办居住证、可积分等，实际上都有相应的政策关注。

来源： 观海解局

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责任编辑：张玉