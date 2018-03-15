吉林惩处17名拒服兵役者:入黑名单 2年内不得升学

原标题：吉林市关于对17名拒服兵役人员的惩处措施

吉林市2017年度征兵工作，在各级党委、政府和兵役机关的共同努力下，征兵工作呈现良好发展势头，广大适龄青年踊跃报名参军，大学生征集比例明显提高，兵员质量有所提升，较好地完成年度兵役征集任务。

但下列17名人员因入伍意志不坚定，不能适应部队训练和生活，多次向部队提出离队申请，部队、兵役机关和家长反复作思想工作无效后，被部队按拒服兵役退回。

根据《兵役法》、国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度，加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、吉林省人民政府《关于进一步加强和改进征兵工作的意见》（吉政发〔2016〕25号）等相关法规文件精神，拟对17名拒服兵役行为人员实施以下惩处：

一、不得录用为公务员或者参照公务员法管理的工作人员。

二、两年内不得升学，取消其报考高、中等院校和复学、复读资格。

三、纳入个人信用“黑名单”，并进行联合惩戒，实施限制出国（境）和限制购买不动产、乘坐飞机、乘坐高等级列车和席次、旅游度假入住星级以上宾馆及其他高消费行为等措施，限制提供贷款、保险等服务。

四、拒服兵役行为及惩处结果通过媒体向社会通报。

五、行为人所在县（市、区）政府可以按规定处以一定数额的罚款。

来源：吉林市征兵微信公众号

责任编辑：张玉