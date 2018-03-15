中国尼泊尔签署协议对塔托帕尼边检站进行重建

原标题：中尼签署协议对塔托帕尼边检站进行重建

新华社加德满都3月15日电（记者周盛平）中国和尼泊尔政府15日在尼首都加德满都签署立项换文，决定对中国援建的塔托帕尼边检站进行灾后重建。

中国驻尼泊尔大使于红同尼财政部常务副部长阿迪卡里代表双方政府签署立项换文。除了塔托帕尼边检站灾后恢复项目外，中尼当天还签署了辛杜巴尔乔克医院恢复和改造、吉利中学两个灾后重建项目。

于红在签字仪式结束后表示，大力加强“一带一路”建设和基础设施互联互通等各领域合作，是双方的共同期盼，中方愿继续为尼灾后重建和社会经济发展贡献力量。

阿迪卡里感谢中方的援助，他表示，相信在中国的帮助下，双方一定能够突破基础设施瓶颈，促进两国互联互通。

塔托帕尼边检站位于中尼樟木口岸尼方一侧，2012年12月正式开工建设，此后受山洪、山体滑坡、地震等自然灾害的多次冲击，建设被迫中止。（完）

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