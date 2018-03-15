安徽芜湖宣城机场总体规划获批 定位国内支线机场

原标题：安徽芜湖宣城机场总体规划获批，定位为国内支线机场

资料图 @安徽日报 图

民航华东地区管理局日前下发《关于芜湖宣城机场总体规划的批复》，正式同意《芜湖宣城机场总体规划》。根据批复，芜湖宣城机场近期规划目标年为2025年，远期规划目标年为2045年。近期按年旅客吞吐量120万人次、年货邮吞吐量1万吨、年运输飞机起降12245架次、通航飞机起降10000架次规划。远期按年旅客吞吐量430万人次、年货邮吞吐量7万吨、年运输飞机起降38050架次、通航飞机起降20000架次规划。

规划将芜湖宣城机场定位为国内支线机场，近期飞行区指标规划为4C，远期飞行区指标按4E控制。跑道系统近期规划建设一条长2800米、宽45米跑道，远期规划跑道向东北延长至3200米，按3600米控制。航站楼近期规划面积为1.5万平方米，采用一层半前列式，设登机桥5座；远期为5万平方米，采用两层前列式，设登机桥6座。

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责任编辑：张玉