安徽芜湖宣城机场总体规划获批 定位国内支线机场

原标题：安徽芜湖宣城机场总体规划获批，定位为国内支线机场
资料图 @安徽日报 图
民航华东地区管理局日前下发《关于芜湖宣城机场总体规划的批复》，正式同意《芜湖宣城机场总体规划》。根据批复，芜湖宣城机场近期规划目标年为2025年，远期规划目标年为2045年。近期按年旅客吞吐量120万人次、年货邮吞吐量1万吨、年运输飞机起降12245架次、通航飞机起降10000架次规划。远期按年旅客吞吐量430万人次、年货邮吞吐量7万吨、年运输飞机起降38050架次、通航飞机起降20000架次规划。
规划将芜湖宣城机场定位为国内支线机场，近期飞行区指标规划为4C，远期飞行区指标按4E控制。跑道系统近期规划建设一条长2800米、宽45米跑道，远期规划跑道向东北延长至3200米，按3600米控制。航站楼近期规划面积为1.5万平方米，采用一层半前列式，设登机桥5座；远期为5万平方米，采用两层前列式，设登机桥6座。
来源：“安徽日报”微信公众号
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这国驻华使馆极品 说的话令人哭笑不得
- 【 军事 】 印军方:若与中国真打印军坚持不了10天
- 【 财经 】 专家：个税起征点调整最快下半年落地
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 帕托赢球后再度示爱热巴 女方这样回应
- 【 科技 】 著名物理学家霍金去世 引发全球悼念
- 【 教育 】 大学生陷网贷骗局 为百元佣金被骗1.1...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有