军媒公布6起假军人案:假中校丢人丢到国门外(图)

原标题：关注|假冒军人？不能忍！一条微信教你识别假军人

3月13日上午，“组建退役军人事务部”的消息刷爆朋友圈，不但极大提振了部队官兵和退役军人的荣誉感，更重要的是这项举措为全社会尊崇军人迈出了最为坚实的一步。

然而，这些年假军人的频频出现，给不少爱军拥军的朋友们带来了不少困扰，甚至造成了人身财产的损失。虽然绝大多数网友依然坚定地选择尊崇军人，但放任这些假军人伤害广大爱军拥军朋友们的心，小编忍不了。

尊崇军人是每一个公民应该做到的，但是你分得清面前的军人是真是假吗？今天，借着“3·15”全国打假的契机，给网友们安利一波识别真假军人的正确方式。

假军人之一

胆大包天、装神弄鬼组织团伙诈骗钱财

案例：2017年6月23日，国务院参事室一则声明让很多人认识了“上官凤笠”。这位自称是国务院参事、将军的骗子，不但演技高超而且圈钱手段也很高明。此人牵头组织“幸福大中华”等非法组织，并向申请加入者收取“会费”。此外，他还伙同其他假冒的高级军官参加各种企业庆典和论坛，收取好处费。

假冒程度：★★★★

恶劣等级：★★★★★

评价：这位先生可以说是“老戏骨”了，一直到被抓都沉迷角色无法自拔，甚至在落入法网的那一天，上官凤笠还在跟公安部门对抗，派头十足，极不配合，叫嚣质问办案民警“你算老几”。这样的实力演技派假冒军人还真挺唬人的，确实不太好对付。

对策：遇到这样做戏做全套的骗子虽然概率较低，大家也应当提高警惕。军人，尤其是军队的高级干部不会一天到晚出入各种私人仪式庆典，而且还如此的大张旗鼓。如果你有幸遇见了，只消心无杂念即可，毕竟，壁立千仞无欲则刚嘛。

假军人之二

冒充军人走出国门，丢人丢到国门外

案例：2017年11月，微博认证为苏联余晖的大V在微博发布了一篇名为《一张截图引发的“装兵”血案》的文章，曝光了96年出生的莫大留学生李某某在11月7日红场阅兵观众席上身着军装出镜。因为李某某身上的的军装太过于明显，所以俄罗斯RT新闻和央视新闻都专门给了镜头。据了解，此人除了冒充军人，还包括多次进行诈骗，且恶意攻击被他骗过、举报过他的人。

假冒程度：★★★

恶劣程度：★★★★★

评价：冒充军人跑到国外，还碰巧上了俄罗斯电视直播的，这大概是闻所未闻了，年纪轻轻却挂着中校衔到处招摇，从迷彩服到春秋常服，从领花服饰到资历架，那么齐的装备，大概除了这张稚气未脱的脸庞，还真的可以以假乱真了。

对策：军人走出国门，都是肩负着使命和任务的，现役军人因私出境的审批是非常严格的，像这种在国外还闲着穿军装瞎转悠的，你觉得会是军人么？

假军人之三

为成网红不择手段，穿上军装哗众取宠

案例：2016年12月，新浪微博用户“军火韩美美”在社交媒体上引发广泛关注，这名戴着“韩玲”姓名牌的假军人在网上晒出大量漏洞百出的军装照和不雅照，遭到网友的强烈质疑，最终以账号被盗为名变相承认造假行为。

假冒程度：★★★

恶劣程度：★★★★★

评价：互联网的网红现象也造就了追名逐利的娱乐文化，一些人为了能一夜爆红不择手段，而网红们通常火得快，淘汰得也快。只有不断地进行自我炒作，搏出位，博眼球，才能成为“网红中的战斗机”。但不管你是“直播喝辣椒油”，还是“铁锅炖自己”，千万别“作死”，想着通过假冒军人来搞个大新闻。有的网红利用网络的虚拟性和地区的不确定性，有恃无恐地在法律边缘试探。但网络空间不是法外之地，“李鬼”们恣意横行，终究会付出代价。

对策：大多数自我炒作的网红都有着一张明显的“网红脸”，加上妖艳的妆容和染过烫过的长发，完全就没有女军人应有的气质。网红嘛，关注的人越多自己就越来劲，没人理睬，也就自讨没趣了。看到此类事件，别刷火箭飞机，也别去评论转发，默默点个举报，过几天她就自己“凉凉”了。

假军人之四

cosplay玩出花，人模没人样，军模没军样

案例：2017年5月29日，网络上曝出，某漫展上，两名身着解放军迷彩服，穿戴单兵装具的“军人”，头戴维和部队“UN”蓝盔，胳膊上缝着五星红旗。他们双膝跪地，95式枪支放在地上，正向一名骨骼清奇、打扮怪异的日式“少女”磕头。

假冒程度：★

恶劣程度：★★★★★

评价： cosplay本是二次元文化的衍生物，年轻人出于喜爱和新奇，把自己装扮成各种各样的角色。但cos军人，这就是另一个性质的事情了。如果真的有军迷cos成军人，笔挺地站在会场，看上去好像还有那么点军人的样子，那好歹也算是心系国防，被带走的时候小编也敬你是条汉子。但在众目睽睽之下对身着奇装异服的日式少女下跪，那就真的不能忍了，军装不是被无知之徒拿来作为炫耀和耍酷的道具，军人形象也不能被这些人模没人样的随意践踏。至于那些cos军装，公然侮辱历史的跳梁小丑，小编就送你一句王毅部长的评价吧，“中国人的败类”！

对策：无论在公众场合cosplay军人，还是通过社交媒体平台发布有关cosplay军人的图片或视频，都是违法行为。

假军人之五

贪图小惠小利，冒充军人蒙混过关

案例：2016年“十一”期间，仅在西安的兵马俑景区，西安警备司令部的纠察连战士在两天内就扣留了200多本假军人证件，其中包括军官证、士兵证、学员证以及残疾军人证。

假冒程度：★★★

恶劣程度：★★★★★

评价：景区优惠、免费乘车，这些本是为提高军人社会地位而批准的福利，却偏偏有人为了一些小惠小利“剑走偏锋”，消费军人地位，严重破坏公共秩序。试想，若是假军人们横行霸道，破坏的是军人的形象，自己却不用付出代价违法成本几乎为零；而真军人们却要为他们的肆意妄为买单，承受着质疑和嘲讽，是否太不公平。

对策：许多证件有时虽能“以假乱真”，但却会有很多细节，例如纸质、印章等都会有破绽，这就需要很多纠察同志和管理人员的“火眼金睛”，更重要的是，军人气质这种东西“假的真不了，真的假不了”，是不是军人，一眼就看得出来。

假军人之六

假冒军官身份对单身女青年骗财又骗色

案例：2015年10月，一则“兵哥哥千里求婚”的消息在网上流传，经过相关单位和广大网友的共同努力，自称某军校学员的“求婚者”身份很快被揭穿。有网友曝出此君之前还曾冒充某特战大队特种兵以同样的方式表白求婚。至此，整个事情脉络逐渐清晰，又一个假扮子弟兵的“李鬼”被网友“扒皮”。10月30日下午5时，宁波市公安局江北分局官方微博“@江北公安”发布消息：这名流窜全国多所高校假冒军人行骗的男子在江北落网。

假冒程度：★★★★

恶劣程度：★★★★★

评价：兵哥哥因为身份的原因，通常自带安全感，并且“可遇不可求”，容易得到广大拥军女青年的芳心。这给了许多“渣男”可乘之机，假冒军人身份，取得女生的信任。

对策：广大单身女青年要擦亮自己的眼睛，交友需谨慎，一般军人受部队条令条例的约束，是不会有大把时间陪着你“谈情说爱”，在这一点上，可以多咨询身边的军嫂们，她们是最有发言权的。小编只能帮到这了！

在3·15到来之际，再次严正警告那些在网上假冒军人招摇撞骗的“假冒伪劣”者：提高法纪意识和国防观念，切莫心存侥幸假冒军人谋取非法利益，“莫伸手，伸手必被捉”。

责任编辑：张玉