这个行业人员需求1000万 仅有30万人具备从业资格

原标题：这个行业，人员需求1000万，仅有30万人具备从业资格！怎么破？

截至2016年底，我国60岁以上的老年人口接近2.4亿。

其中，失能、半失能老人约4063万人。👵🏻

按国际惯例，每3位老人需要1名护理人员。👩🏻‍⚕️

以我国4000万失能老人为基数测算，

护理人员需求约在1000多万人，

然而目前全国只有30万人取得护理员资格证！

就我国养老护理员缺乏该如何破解

提问全国政协委员李萌娇、陈德

委员们如何看待这一问题？

全国政协委员李萌娇、陈德认为国家应该统筹考虑，推进护工职业化建设。社会应该增加社区的服务功能、养老功能，为所在社区的老人提供更好的家政服务和医疗服务，降低养老成本。

责任编辑：刘光博