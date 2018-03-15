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这个行业人员需求1000万 仅有30万人具备从业资格

这个行业人员需求1000万 仅有30万人具备从业资格
2018年03月15日 20:53 央视新闻
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　　原标题：这个行业，人员需求1000万，仅有30万人具备从业资格！怎么破？

　　截至2016年底，我国60岁以上的老年人口接近2.4亿。

　　其中，失能、半失能老人约4063万人。👵🏻

　　按国际惯例，每3位老人需要1名护理人员。👩🏻‍⚕️

　　以我国4000万失能老人为基数测算，

　　护理人员需求约在1000多万人，

　　然而目前全国只有30万人取得护理员资格证！

　　就我国养老护理员缺乏该如何破解

　　提问全国政协委员李萌娇、陈德

　　委员们如何看待这一问题？

　　全国政协委员李萌娇、陈德认为国家应该统筹考虑，推进护工职业化建设。社会应该增加社区的服务功能、养老功能，为所在社区的老人提供更好的家政服务和医疗服务，降低养老成本。

责任编辑：刘光博

护理老年人
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