今年央视315晚会曝光了这些问题

原标题：快速总结版：今天3·15晚会都曝光了什么？

3月15日是国际消费者权益日。今晚20：00，一年一度的中央电视台3·15晚会再度与全国观众见面。跟随小编来看看今天的晚会都说了啥……

大众途锐被曝光发动机进水严重质量问题。

“方向盘也打不动，刹车也刹不住…”近年来，一些“大众途锐”车主向4S店反映，发动机突然失灵。4S店检查发现车辆熄火，与发动机进水有关。有车主回忆，出事前一天她的车只是淋了一夜雨。车主试验后发现，进气口位置的设计是导致发动机进水的重要原因。

在质检总局启动缺陷调查和多次约谈敦促下，2018年3月7日，进口大众在国家质检总局备案，发布召回声明，并给出了解决方案：拆下进气管道的不必要的排水阀，在发动机进气口处安装额外的导流板。

然而车主们也表示担心，这同时会降低途锐车的涉水深度，“我们不敢越野了，我们也不敢涉水了。”

“核桃花生”饮料里没核桃

各种添加剂+两吨纯净水+核桃香精=市场上热销的这款“核桃花生”。核桃的味道靠的是核桃香精，一罐料汁能生产出8000瓶“核桃花生”。有的在外包装上也煞费苦心。产品都和某品牌核桃乳非常相似，“六个纯核桃”、“六仐核桃”、“六禾核桃”，只是一字一笔一划的差别。外观设计让人难以分辨。这些跟风模仿的产品，主要销往一些三四线城市及农村市场。

珠宝店里的抽奖 坑你没商量

买珠宝，还能抽奖获得上千元的礼品？在各地的商业步行街、旅游景点、乃至商场超市，这一幕频频上演。然而消费者却不知，背后隐藏了一个个抽奖骗局！

在成都市春熙路的一家珠宝工艺礼品店，记者选购了一件纪念品，并获赠4张奖券。没想到竟刮出一等奖，销售人员兴奋地告诉记者，可以免费拿走一到三件珠宝。然而，当记者挑选了一件标价5830元的金和田玉挂件后，销售人员却突然改口，要记者承担18%的鉴定费。在缴纳1049元后，销售人员又热情地让记者戴上象征好运的红绳。真的这么幸运吗？

一位特产店的老销售道出了玄机：其实，店里每天都会处心积虑地“安排”几十个顾客抽到一等奖。为骗取顾客的信任，销售人员的临场表演十分到位。更让人大跌眼镜的是，抽奖柜台标价几千到上万元的玉石饰品，在珠宝城的批发价竟只有几十元到一百多元。而那根象征好运的红绳，也是销售人员用来标记被骗顾客的暗号，告诉同行别再下手，避免穿帮！销售人员：“在这些被骗顾客的身上，一天就能挣3万元。”

葡萄上的白霜是农药残留？！

很多人认为，葡萄上的白霜是喷洒的农药残留，吃了会中毒。“3·15”晚会现场，专业的实验室，专业的仪器，专业的检测手段，得出专业的实验结果：葡萄上的白霜不是农药。这种白霜的主要成分其实是无毒无害的天然蜡质，还有少量的糖类等有机质。而真正的农药残留是微量物质，很少能肉眼看见。除了葡萄之外，冬瓜、李子和蓝莓等很多果蔬的表面的白霜，也是同样的物质。

怕胆固醇高只吃蛋清不吃蛋黄？蛋黄很委屈！

好多人不敢吃蛋黄，就是怕胆固醇高！蛋黄是不是被冤枉了呢？

中国农业大学食品科学与营养工程学院教授沈群：蛋黄中确实含有较多的胆固醇，但是人体中的胆固醇大部分来源于人体自身的合成，只有小部分来源于食物。而且在摄入胆固醇的时候，人体自身有一个调控，当体内胆固醇高时，吸收率就会下降。所以，不是你吃多少蛋黄，身体里就会增加多少胆固醇。蛋黄中不仅有胆固醇，还有卵磷脂，卵磷脂可以有效地阻止胆固醇和脂肪在血管壁上的沉积。所以，吃鸡蛋时，可以放心地吃蛋黄，不用扔掉了。

埋在地下的秘密：“黑心”水管用“再生料”

记者发现，市场上有一种水管，比“国家标准版”的产品价格便宜三分之一，是因为生产程中加入了便宜的再生料。有业内人士表示，好多再生料是用洋垃圾做的。这样的管材长埋地下，很容易出现渗漏、破裂、爆管等现象，将直接影响公共安全。其实，一些从业者心里非常清楚，加入了再生料的水管无法达到要求，但依然通过隐蔽的作假手段，让问题产品流向市场。

重要提醒：电动车充电 最好不要在夜间！

近年来，国内由于电动自行车引发了多起火灾事故，这其中80%的火灾都是电动自行车充电时引发的事故。电池过载充电，容易发生爆炸，引燃电动车的塑料部件，释放出大量有毒烟气，导致人员和财产损失。

因此，家里有电动车的请注意：①不要图便宜买改装电池，因为这些电池是用已经超过使用年限的电芯重新组装的；②不要夜间充电，因为夜间充电极易电量过载，引发火灾；③要按说明书规定的时间充电，充电器和电池的电压要匹配；④不要把电池放在家里充电。

别让孩子穿洞洞鞋乘电梯，当心脚趾卷入缝隙！

洞洞鞋材质柔软，易变形，小朋友活泼好动，如果乘坐扶梯时脚下动来动去，一不留神就容易卷进去，发生事故。最容易夹脚的地方是在电梯的侧面，也就是梯级和裙板的缝隙，被卷入的风险很大。所以，小朋友在乘坐手扶电梯时，要避免穿洞洞鞋。同时，家长需注意提醒孩子站在梯级的安全区域内，以免发生意外伤害。

道路施工“偷工减料” 路面标线存在“交通隐患”

江西省宜春市的320国道、成都市新都大道、山西省大同市的魏都大道、山西省太原市南中环路…记者走访发现，一些城市主干道、国道甚至高速公路，都存在反光效果不明显的标线。由此所带来的安全隐患，一些司机们感受颇深。

为何道路上标线不清楚？记者了解到反光玻璃微珠含量多少，决定了涂料成本的高低。交通部《路面标线涂料》的标准规定，热熔型反光标线涂料当中必须混入18%-25%的玻璃珠。有的施工方为了节约成本，他们反光标线内混玻璃珠的含量不超过10%。记者在调查过程中发现，道路反光标线从原料生产到施工划线的整个过程，偷工减料，反光效果严重达不到国家标准的情况，在业内早已不是个别现象。

国家9部门联合行动：严打保健食品欺诈

为严厉打击违规宣传产品功效，误导和欺骗消费者等违法行为，2017年7月初，国家食品药品监管总局等9部门联合印发通知，在全国部署开展为期一年的食品和保健食品欺诈和虚假宣传整治活动。

截止2017年年底，共检查生产经营单位87万家，查处违法案件1.2万件，涉案获值3.6亿元，罚没金额1.8亿元。2017年在药品医疗器械领域，国家食品药品监管总局2017年共进行药品抽检2万多批，曝光不合格药品1107批，国家医疗器械抽检3500多批，发现不合格医疗器械328批，排查药品企业500多家，发现问题严重企业90多家，全年共查处食品药品违法案件39.7万件，移送司法机关4491件，捣毁制假售假窝点900多个，责令停产停业企业3800多家。

最后，想问问大家，对这次的3·15晚会，你还满意吗？

责任编辑：刘光博