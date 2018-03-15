中部战区副政委：中国空军必将飞得更远气质更佳

原标题：郭普校代表：中国空军必将飞得更远，能力更强，气质更佳

今天的《纪录两会》为您记录全国人大代表、中部战区副政委兼中部战区空军政委郭普校的声音，请听央广记者纪梦楠的报道。

[纪梦楠]：在解放军和武警部队代表团第三次会议上，您面对面向主席做了汇报，习主席现场给予了回应，您最深的感受是什么？

[郭普校]：我这是第一次参加全国人大，并且有机会在解放军和武警部队代表团全体会议上向习主席当面汇报部队建设的一些情况，我感觉到非常荣幸。通过现场聆听习主席的重要指示，我感觉习主席对部队情况的深入了解，对军队建设的深邃思考，对广大官兵的亲切关怀，让我非常感动，同时也很有压力，怎么能够更好地肩负起我们肩上的责任，唯有真抓实干，把我们本职工作做好，不辜负习主席对我们的期望。

[纪梦楠]：党中央把军民融合发展上升为国家战略。推进军民融合深度发展，也是习主席基本上每年在全国两会上都会强调的一个重要课题，在这方面我们中部战区空军是如何开展工作的？已经取得了哪些成果呢？

[郭普校]：这次习主席对军民融合的论述又有了新思想和新要求，把军民融合作为军队建设的大战略，具有非常深远的影响。前期我们在这方面也做了一些尝试，比如开放机场空域资源，为国家航空事业、经济社会发展提供支持。另外，我们为咱们国防科技工业以及军工企业、武器研制和试验、定型提供力所能及的服务。国家、地方各级政府也是坚决贯彻习主席的要求，为部队的武器装备发展，为军队培养各方面的人才都做了大量工作。今后，还要按照习主席讲话的要求，进一步拓展内容，深化层次。

[纪梦楠]：习主席多次谈到要加强练兵备战，这次讲话再次强调了这一点。当前我们人民空军正在加速向全疆域作战的现代化战略军种迈进，目前我们空军比较出名的实战化训练有金头盔、红剑等等，这些年更是越来越突出实战化对抗性，怎么才能把这些机制用好，让空军的实战化训练向加快建设世界一流空军聚焦呢？

[郭普校]：你对我们空军的情况还挺了解，现在空军实战化训练形成了比较有影响的红剑、对抗空战、突防突击、蓝盾四大训练品牌。当然，随着武器装备的发展，随着军事技术革命的发展和现代战争形态的演变，质量层次会有一个大的提高。下一步，一个是要把作战要素融合得更为充分；第二是要把战场环境设置的更为逼真；第三是要把武器装备运用的更为熟练，做到人和武器的最佳结合。我们这些训练的品牌，都为部队训练提供了一个非常好的发展的巨大空间。

[纪梦楠]：而且从去年来看，空军的活动范围也陆续向远海、远洋延伸，比如说前出第一岛链，飞跃多个海峡等等，这对我们实战化训练提出了哪些更高的要求？

[郭普校]：这几年空军飞南海、出岛链，向战略空军、向一流空军迈出了坚定的步伐，也产生了非常良好的社会影响，正如你刚才讲的，特别是对实战化训练提出了很高的要求。实现这种转变，就是我们把整个作战能力不能单纯地建立在哪个平台上，要更多的通过这种远海远洋训练、全要素的训练来提高体系作战能力，实现由依靠平台向依靠体系的转变，这是我们实施远海远洋训练最大的目的。还比如我们怎么通过组织远海远洋训练让广大飞行员、战斗员和各类战勤人员，更好地熟悉我们作战政策规定和交战规则，也是适应未来作战需要的一个必须做的功课。怎么通过远海远洋训练培养我们全体指战员敢打必胜的信心和勇气，因为远海远洋训练的环境和我们在内地，和我们在本机场训练的环境是不一样的，它对飞行员的……

[纪梦楠]：陌生空域对他们的综合能力……

[郭普校]：陌生空域、在心理素质、战斗作风都是一个锻炼和考验，所以我觉得在这几方面对我们提出了更高的要求。

[纪梦楠]：除了刚才我们提到的远海远洋训练，此外空军装备这几年也是呈现出一种井喷式的发展状态，装备部队的批量也越来越紧凑，比如我们最新的歼-20、歼-16等等，这给我们的作战理念、训练模式带来了哪些变化？具体到我们中部战区空军又是怎么做的呢？

[郭普校]：这个变化更多地体现在训练的理念上怎么更加聚焦实战，使我们的训练内容更加贴近未来作战的需要。武器装备先进了，功能强大了，飞得更高了、飞得更远了，机载精确制导武器弹药的选择更多了，所以我们训练手段应该说也是多样化，越来越灵活，越来越多样，包括刚才前面讲到的空军四大训练品牌，对抗空战，我们现在更多的强调飞行员的自主空战能力。

[纪梦楠]：更多的把主导权交给飞行员。

[郭普校]：交给飞行员，不再是用过去那种套路式的训法、战法，怎么解放战斗力，首先对空军来说怎么解放飞行员的思想、理念，我觉得现在新装备在丰富训练手段方面的作用也是非常大的。同时它还促进了训练评估更加科学准确、更加细化。

[纪梦楠]：所以也促进我们的训练是一个良性循环？

[郭普校]：对，你说的没错，所以在这方面，随着新装备的不断列装，在转变作战观念、训练模式方面，我们也做了一些有益的尝试，我们现在正处在一个向体系融合、信息主导、联合制胜的层次迈进的这么一个阶段。随着这个阶段不断地深入和发展，我相信中国空军必将飞得更远，能力更强，气质更佳。就是你不光有颜值，你还得有气质，我讲的是内在的东西。

[纪梦楠]：您刚才也提到，无论是新装备列装，还是实战化训练对抗性更强，都对官兵的精神面貌、战斗精神是很大的改变和提高？

[郭普校]：那肯定的，新的武器装备增加了官兵的荣誉感、自豪感，空军广大官兵信心倍增，所以飞新装备精神头更足，维护新装备也更加精心。

[纪梦楠]：训练热情也更高涨了？

[郭普校]：是，因为我在很多部队当过主官，我也赶上了很多次部队新装备的改装，我是深有体会，新装备对部队建设的促进是全面的。

[纪梦楠]：这几年，中国空军还加强对外交流合作，比如和土耳其、巴基斯坦等国家组织过联合训练，加强技战术交流合作，通过这种联训有什么样的收获和启发？

[郭普校]：我们在国际军事交流平台上展示了空军良好的形象，这对我们空军进一步地更新观念、强化作战的意识，包括对我们训练组织形式都有很多的收获。比如牢固树立“一切为了作战”的训练理念，这个是我们在中外联训中大家体会最深刻的，比如我们训练组织模式方面，比如我们在训练环境的构设方面，比如在训练的结果评估方面，应该说从和外军的联演联训中我们都学到了一些非常有益的做法。每次联训后，大家谈感受、谈体会、谈收获，很好地发挥了启迪和启示作用。下一步还应继续坚持，要再进一步加大联演联训的规模，提升联演联训的层次。

[纪梦楠]：有军队代表用了一个特别形象的比喻，说我们其实无论怎么对抗，怎么开展实战化训练，其实还是有一层窗户纸没有捅破，但是真正你和外军一块联演联训，就直接把这个窗户纸捅破了。

[郭普校]：因为他们对我们思维理念的冲击，对我们训练模式的影响，应该说是革命性的。包括我们通过中外联演联训，现在很多年轻一代的飞行员都养成了学习研究的良好习惯，我觉得这才是空军真正的希望和未来。

[采访微手记]

“我这次专门带着问题来的”，这是郭政委见到我的第一句话。第一次当选全国人大代表，他深深感到只有破解制约空军部队建设发展的突出矛盾和问题，才能真正实现改革强军中的“破茧成蝶”。翻开他的笔记本，上面记满了军队代表们在“头脑风暴”式的讨论中碰撞出的思想火花，这让我感到一种“哪怕千难万险也要勇往直前”的魄力。新思想引领新时代，新使命开启新征程。正如他所说，我相信中国空军必将飞得更远，能力更强，气质更佳。我是记者纪梦楠，下一期，《纪录两会》继续为您记录两会特别声音。

来源：“CNR国防时空”微信公众号

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责任编辑：张玉