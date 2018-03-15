牛向阳任安徽省林业厅党组书记 提名厅长人选(图)

原标题：牛向阳任安徽省林业厅党组书记提名厅长人选，程中才不再担任

3月12日上午，安徽省林业厅召开干部大会，宣布省委关于厅主要负责同志任职的决定，省政府党组成员、副省长张曙光出席会议并讲话，省人才办主任朱春旭出席会议并宣布省委决定：牛向阳同志任省林业厅党组书记，提名为省林业厅厅长人选；程中才同志不再担任省林业厅厅长、党组书记职务。牛向阳作表态讲话，程中才主持会议。

牛向阳 资料图

朱春旭在宣读省委决定时强调，这次省林业厅主要负责同志调整，是省委根据工作需要和推动干部交流，经过通盘考虑、反复酝酿、慎重研究作出的决定，相信省林业厅干部职工一定能以高度的政治责任感和坚强的党性观念，全面、准确理解省委的决定，讲党性、顾大局、守纪律，以实际行动支持厅领导班子的工作，支持牛向阳同志的工作，让省委放心，让群众满意。

牛向阳表示，坚决服从省委决定，将在省委省政府的坚强领导下，牢固树立“四个意识”，坚决扛起责任担当，依法依规为民服务，严格落实廉政要求，与班子成员和全体干部职工一道，艰苦奋斗、锐意进取、奋发作为，以实际行动，热爱林业、融入林业、奉献林业，推动全省林业工作再上新台阶。

程中才表示，完全拥护省委的决定，由衷欢迎牛向阳同志到省林业厅担任主要负责人，坚决按照省委的安排和要求，不忘初心，牢记使命，在新的岗位上兢兢业业工作，努力实现新岗位有新作为，不辜负省委的期望。同时，将继续关心、关注林业工作，尽己所能为林业改革发展鼓掌加油。

张曙光在讲话中指出，近年来，省林业厅在程中才同志的带领下，坚决贯彻落实省委省政府决策部署，在推动造林绿化，深化林业重点改革，加强森林资源管理保护，大力发展林业经济，特别是在实施千万亩森林增长工程和林业增绿增效行动，探索全面建立林长制等方面，取得明显成效。

张曙光强调，安徽是林业大省，林业改革发展的任务艰巨而繁重。他要求省林业厅深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以奋斗的姿态，奋力开创林业工作崭新局面。一要加快全面建立林长制。全省林业工作要以全面建立林长制为统领，加快探索森林资源保护利用和林业经济发展的新模式。要推动县级以下尽快出台工作方案，建立健全林长制配套制度，确保今年全面建成省市县乡村五级林长制工作体系。要落实各级林长责任，切实发挥林长制在严格保护和合理利用森林资源中的关键作用，在全国打造林业改革发展的安徽品牌。二要大力推进林业增绿增效行动。省林业厅要以林业“双增”行动为抓手，按照高质量发展的要求，着力提高林业发展的质量和效益。要大力实施国土绿化工程，深入推进森林城市创建活动，不断提高我省森林覆盖率。要强化科技支撑，优化树种结构，提高造林层次和品位，提升造林绿化水平。要坚持增绿和增效并重、生态效益和经济效益并举，优化林产品供给，加快发展特色林业产业，努力把我省林业资源优势转化为发展优势、经济优势，促进林区农民增收致富。三要持续深化林业改革攻坚。坚持保生态、保民生的国有林场改革取向，加快改革工作扫尾，抓紧建立健全运行管理机制，着力放大改革成效。要全面推进集体林权制度改革，加快推进集体林地“三权分置”和“三变”改革，积极探索集体经济新的实现形式和农民财产性收入增长的新机制。要加强林权流转管理与服务，加快推进林权抵押贷款试点，在深化林业融资改革上实现新突破。四要加强党风廉政和干部队伍建设。要认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想关于党风廉政建设、全面从严治党的重要论述，严守廉洁从政各项制度，厅领导班子要以身作则，洁身自好。要强化党员干部监督管理，坚决杜绝违法违纪现象，努力营造风清气正的政治生态和实干担当的政治文化。要不断加强干部队伍建设，大力弘扬专业精神，培养专业能力，着力打造一支忠诚干净担当的高素质林业干部队伍，为林业改革发展提供人才保障。

厅党组成员、厅级干部、厅机关副处级以上干部、厅直单位主要负责人参加会议。

来源：安徽省林业厅网站

责任编辑：张玉