中国奥委会副主席:在国际奥委会任职比打球难多了

原标题： 李玲蔚：国际奥委会任职比打球难多了

撰文 | 赵萌 编辑 | 邹春霞 摄影&视频 | 王子轩

全国人大代表、中国奥委会副主席李玲蔚是上世纪80年代叱咤世界羽坛的名将，在运动生涯中，她曾经夺得13个世界冠军，48枚金牌。

在近30年时间里，李玲蔚完成了从运动员到教练员再到体育官员的身份转变。2012年当选国际奥委会委员，是她体育生涯中浓重的一笔。

除了这些，李玲蔚还有一个特别身份——全国人大代表，今年是她第三次当选。3月10日，在浙江团驻地，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）对李玲蔚进行了独家专访。

△政知君专访李玲蔚

“申办比赛最终靠票数说话”

政知见：有人说，平昌冬奥会中，中国队出现的判罚问题和我们在国际体育组织的话语权有关。怎么看待这个问题？有分析称，中国在国际体育组织中的影响力与实力并不相称。

李玲蔚：这几年大家确实意识到这个问题。早些年，不论是体育界还是球迷、观众，更多的是关注我们拿了几块金牌，获得了什么成绩，现在会关注话语权的问题。

这个问题实际已经体现出来。比如国际单项组织，为了各个项目的可持续发展，都在做章程修改、规则修改的工作。这些修改，或多或少对中国运动员有影响，有的利于我们发展，也有很多是不利于我们的，尤其对一些中国优势项目来说，是不利于获取好成绩的。

此外，申办北京2008年奥运会、南京青奥会、北京冬奥会，在这些事情上，我们深刻意识到在国际体育界话语权的重要性。申办这些比赛，最终是要靠票数说话。

“要有话语权需要下功夫”

政知见：那中国在国际体育界的话语权，现状如何？

李玲蔚：这些年，我们加大了这方面工作的力度。中国在竞技体育方面取得好成绩的同时，在场外、幕后这些方面还是有很大提高的，（这）体现在我们参与国际体育界工作的量上面。比如参加会议，再比如在国际组织任职，这些领域是有较大提高的。

但是，质上面，也就是说真正能发挥作用方面，还需努力。到国际体育组织包括国际单项组织任职，只是刚刚跨过门槛，真正要有话语权，还需要下一定的功夫。泛泛地参与也是话语权，“有”总比“没有”好，但是真正能够主导或者说真正有影响力，这不是一两天的事。

“国际奥委会任职比打球难多了”

政知见：您刚才提到进入国际组织任职只是话语权的第一步，后续还需要很多努力，能不能简单讲一下您担任国际奥委会委员的心路历程。

李玲蔚：2012年，我开始到国际奥委会担任委员，这几年感受很深。平时没有利益冲突时，大家都是好朋友，一旦涉及利益关系、涉及资源分配，大家就会做出选择。他手中只有一票，到底投给谁？这个时候就有个取舍。

拿申办奥运讲，从委员的角度来说，投票给一个国家，首先考虑的是对这个国家的认可与否，对这个国家体育等各个方面也会有综合的考量。然后，他还会分析，前面的奥运在哪办，后面在哪办，他要考量的因素很多。

还有一个重要因素，就是他和申办国家的委员之间的了解程度，以及平时的互动交流。这种关系是一种长期的关系，是润物细无声的。在国际体育组织任职，要靠平时工作一点一点去建立人脉，并且是在规定允许以及别人文化接受的情况下，去做这件事。

我觉得在国际奥委会任职比我当年打球难多了，比赛很痛快，这里是没有硝烟的战场，我也是边学边做。

“不能泛泛地表示赞同或者反对”

政知见：您每年在国际奥委会工作多长时间？都做哪些工作？

李玲蔚：我现在在国际奥委会六个委员会任职，有几个对我来说是比较有挑战的。

第一个是2018年布宜诺斯艾利斯青奥会的协调委员会，其实之前，国际奥委会主席巴赫让我来做协调委员会主席，他给我打电话，我在电话里没有接受，因为我觉得对我来说太难了，不过，后来我还是接受了这个任务。

对我个人来讲，要面临很多挑战。比如，开协调委员会会议的时候，就很焦虑，得主持会议，每一个部门陈述进展情况时，要对他们点评、给出建议，这些事情全部要用英文。对他们的工作作一些评价，用什么词汇、怎么用，得思考，（英文）毕竟不是我们的母语，要用得准确。

还有一个对我来说比较有挑战的，就是国际奥委会审计委员会委员。你想，在中国做审计工作，我们都不是特别熟悉，更何况要在这个委员会用英语去看很多报表，做一些审计。这个委员会只有五个国际奥委会委员，所以要真正参与进去、发挥作用，就不能坐在那里泛泛地说表示赞同或者反对。

在这方面，自己要下很大功夫。一开始做这个工作的时候，正逢审计署在我们总局（国家体育总局）做审计，总局对我很支持，还专门给我介绍了一个同志，给我上课。为了做好这项工作，我还找到普华永道的朋友给我“补课”。

“去争金夺银其实没有错”

政知见：金牌至上观念的淡化是这几年的一个趋势。不过，运动员在国际赛场尤其是奥运会夺得金牌，还是非常振奋人心。您对这一问题如何看待？

李玲蔚：“金牌至上”你觉得这个词是贬义的还是褒义的？

政知见：如果从一个资深体育迷的角度看，我觉得它有一定道理。

李玲蔚：没错，我觉得也是这样。奥林匹克的精神有重在参与的一面，但竞技体育、奥林匹克的宗旨和精神还有一点就是“更高、更快、更强”，实际上就是要争第一。平时辛辛苦苦练那么多，如果在赛场上泛泛地展示一下就完了，我相信我们的运动员绝对不答应。所以，作为竞技体育，去争金夺银其实没有错。

之所以这个概念被歪曲或扭曲了，指的是通过不正当的手段，包括兴奋剂的使用、贿赂裁判、年龄造假等等。我们要崇尚奥林匹克精神，而不是为了获取金牌不择手段。所以，并不是说争金夺银我们不倡导，而是，争金夺银的手段、方式，要从体育道德等层面去规范。

“北京冬奥会我是充满信心的”

政知见：2022年北京冬奥会越来越近。您有什么展望和期待？

李玲蔚：之前，2008年北京奥运会和南京青奥会我们积累了不少经验，所以从组织、运行方面，加上我们体制的优势，我觉得我是充满信心的。但是我们也不能盲目乐观，因为毕竟是冬奥会。第二点，要吸取北京奥运会和南京青奥会的一些经验和教训，就是如何让更多百姓参与奥运会。不光是在赛事上，在筹备过程中，我们就应该营造氛围，让更多人参与，参与本身就是对冰雪运动最好的普及。

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责任编辑：霍宇昂