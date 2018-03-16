新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

速看3·15晚会曝光全名单 别再被坑

速看3·15晚会曝光全名单 别再被坑
2018年03月16日 09:02 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：速看！3·15晚会曝光全名单，别再被坑了　

　　3月15日，“国际消费者权益日”。一年一度的央视3·15晚会备受关注。

　　今年的3·15晚会，都曝光了哪些企业？有哪些消费陷阱被曝光？赶紧一起来看看吧！

　　葡萄上的白霜是农药残留？！权威解答来了！

　　很多人认为，葡萄上的白霜是喷洒的农药残留，吃了会中毒。

　　“3·15”晚会现场得出专业的实验结果：葡萄上的白霜不是农药。

央视财经视频截图 央视财经视频截图

　　这种白霜的主要成分其实是无毒无害的天然蜡质，还有少量的糖类等有机质。而真正的农药残留是微量物质，很少能肉眼看见。

　　除了葡萄之外，冬瓜、李子和蓝莓等很多果蔬的表面的白霜，也是同样的物质。

　　吃蛋黄，会使胆固醇升高？

　　好多人不敢吃蛋黄，就是怕胆固醇高！蛋黄是不是被冤枉了呢？

　　中国农业大学食品科学与营养工程学院教授沈群：

　　蛋黄中确实含有较多的胆固醇，但是人体中的胆固醇大部分来源于人体自身的合成，只有小部分来源于食物。而且在摄入胆固醇的时候，人体自身有一个调控，当体内胆固醇高时，吸收率就会下降。所以，不是你吃多少蛋黄，身体里就会增加多少胆固醇。

　　蛋黄中不仅有胆固醇，还有卵磷脂，卵磷脂可以有效地阻止胆固醇和脂肪在血管壁上的沉积。所以，吃鸡蛋时，可以放心地吃蛋黄，不用扔掉了。

　　重要提醒：电动车充电，最好不要在夜间！

　　近年来，国内由于电动自行车引发了多起火灾事故，这其中80%的火灾都是电动自行车充电时引发的事故。

　　原标题：速看！3·15晚会曝光全名单，别再被坑了

央视财经视频截图 央视财经视频截图

　　电池过载充电，容易发生爆炸，引燃电动车的塑料部件，释放出大量有毒烟气，导致人员和财产损失。因此，家里有电动车的请注意：

　　①不要图便宜买改装电池，因为这些电池是用已经超过使用年限的电芯重新组装的；

　　②不要夜间充电，因为夜间充电极易电量过载，引发火灾；

　　③要按说明书规定的时间充电，充电器和电池的电压要匹配；

　　④不要把电池放在家里充电。

　　紧急提醒：别让孩子穿洞洞鞋乘电梯！

　　洞洞鞋材质柔软，易变形，小朋友活泼好动，当他们穿上洞洞鞋乘坐扶梯时，危险也就悄然而至。

央视财经视频截图 央视财经视频截图

　　如果乘坐扶梯时脚下动来动去，一不留神就容易卷进去，发生事故。最容易夹脚的地方是在电梯的侧面，也就是梯级和裙板的缝隙，被卷入的风险很大。

　　所以，小朋友在乘坐手扶电梯时，要避免穿洞洞鞋。同时，家长需注意提醒孩子站在梯级的安全区域内，以免发生意外伤害。

责任编辑：初晓慧

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区