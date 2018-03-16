速看3·15晚会曝光全名单 别再被坑

原标题：速看！3·15晚会曝光全名单，别再被坑了

3月15日，“国际消费者权益日”。一年一度的央视3·15晚会备受关注。

今年的3·15晚会，都曝光了哪些企业？有哪些消费陷阱被曝光？赶紧一起来看看吧！

葡萄上的白霜是农药残留？！权威解答来了！

很多人认为，葡萄上的白霜是喷洒的农药残留，吃了会中毒。

“3·15”晚会现场得出专业的实验结果：葡萄上的白霜不是农药。

央视财经视频截图

这种白霜的主要成分其实是无毒无害的天然蜡质，还有少量的糖类等有机质。而真正的农药残留是微量物质，很少能肉眼看见。

除了葡萄之外，冬瓜、李子和蓝莓等很多果蔬的表面的白霜，也是同样的物质。

吃蛋黄，会使胆固醇升高？

好多人不敢吃蛋黄，就是怕胆固醇高！蛋黄是不是被冤枉了呢？

中国农业大学食品科学与营养工程学院教授沈群：

蛋黄中确实含有较多的胆固醇，但是人体中的胆固醇大部分来源于人体自身的合成，只有小部分来源于食物。而且在摄入胆固醇的时候，人体自身有一个调控，当体内胆固醇高时，吸收率就会下降。所以，不是你吃多少蛋黄，身体里就会增加多少胆固醇。

蛋黄中不仅有胆固醇，还有卵磷脂，卵磷脂可以有效地阻止胆固醇和脂肪在血管壁上的沉积。所以，吃鸡蛋时，可以放心地吃蛋黄，不用扔掉了。

重要提醒：电动车充电，最好不要在夜间！

近年来，国内由于电动自行车引发了多起火灾事故，这其中80%的火灾都是电动自行车充电时引发的事故。

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央视财经视频截图

电池过载充电，容易发生爆炸，引燃电动车的塑料部件，释放出大量有毒烟气，导致人员和财产损失。因此，家里有电动车的请注意：

①不要图便宜买改装电池，因为这些电池是用已经超过使用年限的电芯重新组装的；

②不要夜间充电，因为夜间充电极易电量过载，引发火灾；

③要按说明书规定的时间充电，充电器和电池的电压要匹配；

④不要把电池放在家里充电。

紧急提醒：别让孩子穿洞洞鞋乘电梯！

洞洞鞋材质柔软，易变形，小朋友活泼好动，当他们穿上洞洞鞋乘坐扶梯时，危险也就悄然而至。

央视财经视频截图

如果乘坐扶梯时脚下动来动去，一不留神就容易卷进去，发生事故。最容易夹脚的地方是在电梯的侧面，也就是梯级和裙板的缝隙，被卷入的风险很大。

所以，小朋友在乘坐手扶电梯时，要避免穿洞洞鞋。同时，家长需注意提醒孩子站在梯级的安全区域内，以免发生意外伤害。

责任编辑：初晓慧