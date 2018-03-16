陈宝生：“双一流”建设给中西部高校打开一扇门

原标题：教育部长陈宝生：“双一流”建设给中西部高校打开了一扇门
十三届全国人大一次会议新闻中心今天10时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。
在问及“双一流建设是否会影响中西部发展”时，陈宝生表示，“双一流”建设虽然是一项非均衡大战战略，但计划是开放、持续激励的，这本身就给中西部高校打开了一扇门，只要达到条件就可以进来。
此外，在资源配置方面，“双一流”建设在高校建设总投资里仅占2%。，不会影响中西部发展的政策。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 人社部回应退休政策引发热议
- 【 军事 】 印军方:若与中国真打印军坚持不了10天
- 【 财经 】 今天会是90岁李嘉诚告别演出的日子吗...
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 起底黎明新欢：与李治廷曾传绯闻离过...
- 【 科技 】 独家|专访景驰CEO韩旭：百度撤诉后
- 【 教育 】 培训网课买时容易退时难 专家建议缴费...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有