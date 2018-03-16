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陈宝生：“双一流”建设给中西部高校打开一扇门

陈宝生：“双一流”建设给中西部高校打开一扇门
2018年03月16日 10:54 澎湃新闻
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　　原标题：教育部长陈宝生：“双一流”建设给中西部高校打开了一扇门

　　十三届全国人大一次会议新闻中心今天10时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。

　　在问及“双一流建设是否会影响中西部发展”时，陈宝生表示，“双一流”建设虽然是一项非均衡大战战略，但计划是开放、持续激励的，这本身就给中西部高校打开了一扇门，只要达到条件就可以进来。

　　此外，在资源配置方面，“双一流”建设在高校建设总投资里仅占2%。，不会影响中西部发展的政策。

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责任编辑：初晓慧

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