陈宝生：师范教育很重要 生产人才的人必须高素质

成都电视台记者：截止到2016年，全国共有各级各类学校的专任老师是157018人次，面对解决质量的问题，下一步我们将如何解决好制约师范教育发展的问题，从哪些面发力培养新时代的新型教师人才？

陈宝生：师范教育非常重要。教育这个行业是经营未来的行业。为什么这么讲，因为我们提供的人才，是未来的人才，为未来培养人才，所以在本质上是经营未来，而未来是不确定的，它可以期望，但他是不确定的，这就需要，为未来生产人才的人，必须是高素质的。

陈宝生：从总量来说，必须要有一支宏大的、为中华民族伟大复兴服务的教师队伍。现有的教师不断提高素质，从而为社会提供优质服务。从增量来说，必须培养好未来的老师。培养未来的老师靠什么？主要靠师范教育。

陈宝生：所以教育部正在制定教师培养爱心行动计划，教师振兴行动计划，对师范教育在过去经验基础上进一步作出顶层设计，确定培养目标培养非常重点和政策措施，把现有的师范院校办好。

陈宝生：在资源配置方面，向师范教育提供一定程度的倾斜。另外就是我们允许和鼓励其他高校，特别是综合类大学，兴办师范教育。发挥综合类大学的优势，为教师队伍建设，开辟一条新的通道。

陈宝生：第三个措施就是对师范类教学，要设立专业标准，每个专业的设立标准。也就是说，要有资质。不是你想办就办。我们已经出台了一些政策，后续还有相应的标准方面的建设措施。

陈宝生：那么最后一个就是加大师范院校，师范类专业的师德建设的力度，让社会主义核心价值观，贯穿教师培养的全过程。

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责任编辑：霍宇昂