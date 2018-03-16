陈宝生：割断各类考试考评竞赛成绩和招生的联系

十三届全国人大一次会议新闻中心于3月16日（星期五）10时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。以下是文字实录：

未来网记者：

请问陈部长，近期教育部等四部门印发了《关于切实减轻中小学生课外负担 开展校外培训机构专项治理行动的通知》，引发社会的广泛关注。我们了解，国家层面已经先后发布了多个减负令，但感觉孩子负担不减反增。请问陈部长，怎么看待这个问题，怎样才能真正为我们的孩子减负？谢谢。

陈宝生：

减负问题在今年“两会”引起了各方面的浓厚兴趣和高度关注，可以说“减负”是一个热词，不仅是热词，还是长期以来各方面高度关注的焦点。对于减轻学生负担，这些年，我们已经迈出了重大的步伐，取得了一定的效果。但是，这个问题始终没有彻底解决，原因是多方面的，每一个人心里面都有一本帐，都知道总体上负担为什么没减下来，都知道自己孩子的负担是谁加上去的，我想，每个家长心里清楚，每个老师心里清楚。这里我要讲清楚一些概念，一个是什么叫负担？我们讲的负担，减轻学生的学业负担，指的是违背教学规律和学生身心发展规律，超出教学大纲、额外增加的这一部分，我们把它叫做负担。在这个以内的，我们把它叫做课业、学业，叫做必须付出的努力。这一点，我觉得在这儿我们应当把它区分一下。不然谁都讲负担，但是很多人讲的负担又不是同一个负担，我们要减的是这个负担。

陈宝生：

下一步，我们将按照这样的理念，坚定不移地推进减负工作。我想减负这个事不光是教育战线的事，是整个社会的事。减负、负担这个问题，不仅仅是一个教育问题，它还是一个社会问题，需要各方面合作、共同努力。减负，从哪些方面减？要从以下几方面减：

一是从学校减，叫做从学校教学减负。这些年，我们对学校减负已经取得了明显的进展，有人讲叫作“校内减负校外增负”，这个话反映了一定的实际，但也有偏颇。偏颇在哪里？我们有一些减负措施是“一刀切”的，有一些减负办法是简单化的，它的效果值得评估。学校减负，主要是加强科学管理，把减负的任务落实到学校教学的各个环节，作为一个突出问题来解决。这是一个渠道。

二是校外减负。主要是规范教育秩序，治理整顿各类培训机构。培训机构是教育事业发展的必要补充，我们现在要整顿的是违规的这一块，超前教、超前学，违规办学、没有资质办学，整顿治理的是这一块，这一块负担很大、很重，叫做学生痛恨、家长无奈、机构赚钱。这种状况是不允许的。

陈宝生：

三是考试评价减负。考试评价减负就是要改变评价方式，完善学业考试办法，建立素质综合评价制度，不允许以分数高低对学生排名，不允许炒作高考状元。这是考试评价减负。指挥棒要让它正确起来。

四是老师教学减负。老师要按照大纲足额授课，绝不允许课上不讲课下讲、课上少讲课后讲，甚至鼓励引导学生参加培训。

五是家长和社会减负。我觉得整个社会都要提高教育素养，树立正确的成才观、成功观，这样使得我们减负工作有一个正确的思想基础。这些年大家知道，各种成功学、各种培训机构的广告满天飞，带来的结果就是家长的口袋空了，学生的负担重了，学校的教学秩序乱了。所以，有一些不符合教育规律、不符合孩子健康成长需求的理念到处流传，给家长制造焦虑，给孩子制造负担，这种现象绝不允许。我们全社会都要提高自己的教育素养，不要盲目追求那些成功学，那些培训机构炫耀的培训成绩单、广告、广告词，很多都是鸡汤加忽悠。鸡汤喝得众人醉，错把忽悠当翡翠，这是不行的，不听忠告听忽悠，负担增加人人愁。所以，我们要改变这种状况，要提高教育素养，不要听信那些似是而非的理念，要按照教育规律办事，按照学生身心发展规律来办事，让他们健康成长。

陈宝生：

从这五个方面减负，我想这个问题是可以解决的。其中有两个关键措施：一是要砍断教师和培训机构在教学方面的联系纽带，这个一定要割断。培训机构可以搞各种培训，但是不能搞超前教学、超纲教学，义务教育阶段涉及的各科都不能搞，要割断这个。还要割断各类考试、考评、竞赛成绩和招生的联系，不把它作为招生的凭据。公办学校不准抢生源，用这些办法逐步减轻负担。二是综合治理，我们会建立起一个健康的教育秩序，构造风清气正的教育生态。过重的学业负担会逐步降下来。在这个地方，我也呼吁一下，我们给学生要减轻负担，要给老师也减轻负担，现在老师负担是很重的，各种填表、各种考评、各种比赛、各种评估，压的有些老师喘不过气来。在这里我要呼吁，要把时间还给老师，学校要拒绝各种“表叔”“表哥”——拿着表来了，要填表，各种表，必要的表要填，现在是表太多了，基层把这个叫做“表叔”“表哥”。学校要拒绝它们，让老师有足够的时间和精力研究教学、备课充电、提高素质、提高质量。谢谢！

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责任编辑：张岩