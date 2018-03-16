委员带医疗设备上通道 为普及“猝死第一救命术”

原标题：这位委员竟提着医疗设备上“通道”！

来源：大白新闻微信公众号

在2018年全国两会第二场“委员通道”中，阜外医院主任医师、中国心胸血管麻醉学会秘书长敖虎山把心脏除颤器带到现场，他呼吁更多的人学会这项技术。其在接受记者采访时表示，中国只有1%的人会心肺复苏，而美国已经达到了60%。敖虎山建议，应建立心肺复苏普及培训长效机制，让更多人掌握这项“猝死第一救命术”。

敖虎山

敖虎山把心脏除颤器带上“委员通道”

在2018年全国两会第二场“委员通道”中，阜外医院主任医师、中国心胸血管麻醉学会秘书长敖虎山认为，中国有10亿人需要培训心肺复苏技术，希望国家重视这一领域。

敖虎山手中拿着除颤器，走上“委员通道”。他谈到自己参加了认识的人的抢救，亲眼看见生命在自己的眼前流逝，十分痛心。他说，我国每分钟就有1人出现心脏问题，但是我国只有1%的人会心肺复苏，在美国有60%。为此，他呼吁国家重视这一技能培养。敖虎山拍着自己带来的除颤仪说，“尤其要学会除颤仪，这是救命神器，能显著提高生命救治率。”遗憾的是，目前除颤仪在北京、上海、广州等一线大城市都并不常见，国家应进一步提高除颤仪在相关场所的配置率。

“大部分人遇到心脏骤停患者，首选是拨打120。但救护车到达时，患者已基本错过最佳的抢救时间。”敖虎山说。

“每个人都可以成为生命的救护者。”敖虎山建议，应建立心肺复苏普及培训长效机制，把它作为学生健康和应急教育的内容之一。同时还应建立统一规范的培训体系，提高培训质量。

多位代表委员强调普及心肺复苏法

全国政协委员、北京大学医学部心血管内科学系主任霍勇表示，心肌梗死是心血管疾病中的急危重症，患者一旦发生急性心梗，极有可能在很短的时间就危及生命。但是，目前我国心肌梗死的有效救治率仅有5%。“这是多方面原因造成的，其中病人得不到及时救治是主要原因之一。”

霍勇认为，应建立合理的人员流动及人才聘用机制，同时加强学科建设，通过开展业务培训及考核，提高从业人员的专业水平。

全国人大代表、北京急救中心副主任医师班宇侠也表示，“院前急救是一个非常重要的环节。”霍勇建议，应从推动医疗急救体系建设、完善基层医院的医疗设备上着力，同时也应提高病人对自己病情的关注度，普及急救常识，可以把一些急救知识编成口诀，让老百姓广泛接受和认可，会起到很好的作用。

此前，在历年全国、地方两会上，有多位代表委员强调普及心肺复苏法。

2017年湖南省两会阶段，肖扬代表建议采取“政府搭台、医院唱戏、社会支持，多管齐下、全民参与”的方式，建立健全省内心脏急救体系，加大心肺复苏等急救知识宣教培训力度，提高全民急救意识，普及急救知识，像普及消防灭火器使用一样将急救培训落实到人。依托全省各地市三级甲等综合医院，成立各地市急救知识培训中心。在公共场所强制性安装心脏骤停紧急抢救设备，并对这些场所工作人员进行定期专业培训。

2016年3月5日，全国人大代表、广东省人民医院院长庄建在全国“两会”广东代表团全体会议上有关“在高中生和大学生中普及心肺复苏技术”的提议引起众人的关注。有医务人员称，作为急救技术中有“回天术”之称的心肺复苏技术，在关键时刻能够让人起死回生，在高中生和大学生中普及这项技术非常有意义，更希望这项急救技术能够全民普及。

各地普及心肺复苏培训活动已启动

据敖虎山介绍，自己所在的中国心胸血管麻醉学会，自2015年起，启动了名为“心手相连 点亮生命”的心肺复苏普及培训公益活动，发动全国各地一批优秀的麻醉医生走出手术室，到群众中去培训。目前已经在全国成立了70多个心肺复苏办事处，累计培训人数达10万余人。

另外，多地已开始落实心肺复苏培训活动。2015年中山市两会期间，多位人大代表提交了名为“关于加强中学师生心肺复苏（CPR）急救能力培训的建议”的建议。针对上述建议，市教体局称，每年“全国中小学安全教育日”和“安全教育月”，中小学都会利用班会课组织开展以安全教育和救护知识为主题的班会课，每学期1-2节。近几年，部分中小学也积极组织开展学生军训活动，将应急救护作为必修课，普及全民急救知识与技能。

2016年两会期间，参加十二届全国人大四次会议的广东代表团提交了相关建议，其中全国人大代表庄建关于在大中学生中普及心脏复苏术的建议，更是得到当地教育部的直接答复——将心肺复苏、创伤救护内容纳进高校健康教育，在大中学生中推进普及心肺复苏技术培训。[资料来源：中青在线、北晚新视觉、杭州网、新华社、华声在线、惠州日报、央视网、中山商报、广州日报]

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责任编辑：张玉