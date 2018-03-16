广东省3名厅官同日被处分 1人昨被公诉

原标题：3厅官同日被处分1人昨被公诉

来源：大白新闻微信公众号

3月15日，广东省卫计委原党组成员云斌涉嫌受贿被提起公诉。据了解，云斌，1955年11月生，中共党员，大学学历。曾任广东省卫生和计划生育委员会原党组成员、巡视员。2017年9月22日，云斌被开除党籍和取消退休待遇。

据悉，云斌被开除党籍的那天（2017年9月22日），广东省纪委同时披露了3名厅官同日被开除党籍、移送司法的消息。这3人中就包括了云斌，以及广东省科技厅原党组成员、副厅长钟小平和佛山市政协原党组成员宋德平。消息称，3人均被批对抗组织审查。

广东卫计委原党组成员云斌被提起公诉

据广东省中山市人民检察院3月15日通报，广东省卫生和计划生育委员会原党组成员、巡视员（正厅级）云斌涉嫌受贿罪一案，由广东省人民检察院侦查终结，交由中山市人民检察院审查起诉。日前，中山市人民检察院已向中山市中级人民法院提起公诉。中山市人民检察院起诉书指控，2000年至2016年，云斌在先后担任广东省人口和计划生育委员会党组成员、副主任、巡视员、广东省卫生和计划生育委员会党组成员、巡视员等职务期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受、索取他人财物，数额特别巨大。

检察机关依法以受贿罪对云斌提起公诉，追究其刑事责任。

公开资料显示：云斌，1955年11月生，籍贯海南文昌，中共党员，大学学历。曾任广东省卫生和计划生育委员会原党组成员、巡视员。2017年3月31日，云斌因涉嫌严重违纪问题，接受组织审查。7月6日，其因涉嫌受贿罪被立案侦查，并采取强制措施。

2017年9月22日，其因严重违纪问题被立案审查。经查，云斌严重违反政治纪律，对抗组织审查；违反廉洁纪律，收受礼金，长期占用私企老板的住房和汽车，搞钱色交易；利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

云斌身为党员领导干部，理想信念丧失，毫无党性原则，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予云斌开除党籍处分；经省监察厅报省政府批准，决定取消其退休待遇；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

三厅官同日被处分均被指对抗组织审查

2017年9月22日，广东省纪委披露了3名厅官同日被开除党籍、移送司法的消息。他们分别是广东省科技厅原党组成员、副厅长钟小平，省卫生计生委原党组成员、巡视员云斌，佛山市政协原党组成员宋德平。

其中，3人均被指对抗组织审查，钟小平、云斌均涉钱色交易。通报称，日前，经广东省委批准，省纪委对省科技厅原党组成员、副厅长钟小平严重违纪问题进行立案审查。

经查，钟小平严重违反政治纪律，对抗组织审查；违反廉洁纪律，收受礼金，利用职权为其配偶的经营活动谋取利益，搞权色交易、钱色交易；利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

钟小平身为党员领导干部，理想信念丧失，毫无党性原则，严重违反党的纪律，利用科技项目审批权，大肆敛财，并涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予钟小平开除党籍处分；经省监察厅报省政府批准，决定给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

2017年4月，省纪委披露，钟小平接受组织审查。根据广东省科技厅网站资料，钟小平接受审查前在该厅分管基础研究与科研条件处、科技服务与管理处；负责联系省科技基础条件平台中心、省实验动物监测所；联系汕头市、中山市、潮州市。

通报显示：经广东省委同意，省纪委对佛山市政协原党组成员宋德平严重违纪问题进行立案审查。

经查，宋德平违反政治纪律，对抗组织审查；违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼金，利用职权或者职务上的影响，为亲属的经营活动谋取利益；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

宋德平身为党员领导干部，理想信念丧失，宗旨意识淡薄，追求物质享受，长期“亦官亦商”，大肆攫取经济利益，严重违反党的纪律，性质恶劣、情节严重。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予宋德平开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。2016年7月，省纪委披露，宋德平接受组织调查。

曾任佛山市财政局副局长，社会保险局局长、党组书记，劳动和社会保障局局长、党组书记，市社保基金局局长、党组书记，三水区委副书记、区长、区委书记、区人大常委会主任，市委秘书长，副市长等职。[资料来源：广东省纪委、中央纪委、新华网、南方日报等]

责任编辑：张玉