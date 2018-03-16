原标题：慎海雄会见腾讯董事会主席马化腾

近日，国家新闻出版广电总局党组副书记、副局长兼中央电视台台长慎海雄会见腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾一行。台领导魏地春、孙玉胜、袁正明、姜文波、朱彤参加会见。

慎海雄说，腾讯公司是互联网领域的领军企业，平台优势、技术优势明显，市场运营经验丰富。当前，中央电视台正按中央战略部署，坚持以创新为引领，按照“融为一体、合而为一”的要求，全力推进媒体深度融合，加快建设国际一流新型主流媒体。希望双方建立更加紧密的联系，强强联合、优势互补，在互联网电视、数据抓取、微信公众号运营等方面进一步开展深度务实合作，培育发展新动能。

马化腾表示，中央电视台作为国家电视台，拥有丰富的独家内容资源和一流的制作能力。当前，腾讯正致力于运用自身互联网创新技术和应用经验，为传统行业赋能，推动传统企业数字化和互联网化转型。腾讯愿充分发挥所长，积极拓展双方合作领域，实现优势互补，助力央视融合发展。

责任编辑：刘光博