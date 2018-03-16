监察委员会是怎样一个机构?看完这个你就明白了

原标题：监察委员会是怎样一个机构？哪些人受到监管？可采取什么手段？一图读懂
11日下午，十三届全国人大一次会议在人民大会堂举行第三次全体会议，经投票表决，通过了《中华人民共和国宪法修正案》。宪法修正案在国家机构一章中，专门增写监察委员会一节，确立了监察委员会作为国家机构的法律地位。
今天，十三届全国人大一次会议举行代表团全体会议，上午将审议监察法草案修改稿。监察法草案的相关内容及表述，均与宪法修正案中关于监察委员会的各项规定相衔接、相统一。国家监察法的制定，将赋予监察委员会职责权限和调查手段。
作为一个全新的机构，很多人对于监察委员会的印象还略显陌生。哪些人受到监察委监管？调查人员可采取什么措施？监察委员会谁来监督？在下面这张图里，你会找到想要的答案。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 政协委员：建议法定婚龄降至18岁
- 【 军事 】 印军方:若与中国真打印军坚持不了10天
- 【 财经 】 专家：个税起征点调整最快下半年落地
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 帕托赢球后再度示爱热巴 女方这样回应
- 【 科技 】 著名物理学家霍金去世 引发全球悼念
- 【 教育 】 大学生陷网贷骗局 为百元佣金被骗1.1...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有