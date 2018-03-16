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监察委员会是怎样一个机构?看完这个你就明白了

监察委员会是怎样一个机构?看完这个你就明白了
2018年03月16日 07:17 央视新闻
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　　原标题：监察委员会是怎样一个机构？哪些人受到监管？可采取什么手段？一图读懂

　　11日下午，十三届全国人大一次会议在人民大会堂举行第三次全体会议，经投票表决，通过了《中华人民共和国宪法修正案》。宪法修正案在国家机构一章中，专门增写监察委员会一节，确立了监察委员会作为国家机构的法律地位。

　　今天，十三届全国人大一次会议举行代表团全体会议，上午将审议监察法草案修改稿。监察法草案的相关内容及表述，均与宪法修正案中关于监察委员会的各项规定相衔接、相统一。国家监察法的制定，将赋予监察委员会职责权限和调查手段。

　　作为一个全新的机构，很多人对于监察委员会的印象还略显陌生。哪些人受到监察委监管？调查人员可采取什么措施？监察委员会谁来监督？在下面这张图里，你会找到想要的答案。

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责任编辑：张岩

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