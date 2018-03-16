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“反韩流”排名：中国第一 紧随其后国家有点意外

“反韩流”排名：中国第一 紧随其后国家有点意外
2018年03月16日 10:09 环球时报
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　　原标题：“反韩流”排名：中国第一，但紧随其后的国家有点意外……　　

　　据韩国国际文化交流振兴院14日公开的《2017年度国外韩流状况调查》显示，外国人对“韩流”文化产品的消费心理向好改善，与此同时，“反感韩流”情绪也在增加。

　　去年10月至12月，韩国国际文化交流振兴院针对美国、中国、日本、英国等16国的7800名消费者进行问卷调查，有关“反感韩流”情绪指数为31%。其中，中国（49.4%）、印度（41.3%）、泰国（40.3%）等国的“反感韩流”情绪指数均在40%以上，法国（37.5%）和美国（35.6%）的“反感韩流”情绪也比较高。该调查分析，导致这种情绪出现的原因依次为“韩朝分裂对峙以及朝鲜国际威胁相关的报道”“内容过于商业化”“与韩国的政治及外交纠纷”“保护本土内容产业”等。

　　去年韩媒报道该调查结果时，纷纷担忧“韩流正在冷却”，他们列举的原因除了“韩流产品内容千篇一律”，还有“限韩令”和本土保护主义等政治原因。在此之前，2014年度和2015年度分别有40.9%和41.3%的人认为“韩流相关产品消费支出将增加”，但到2016年却骤降至31%，成为该调查启动以来（2011年度）首次出现消费预期心理转负的现象。    

　　也有韩国专家对韩流的国外市场持乐观态度。纽西斯通讯社15日称，国际文化交流振兴院金勇络（音）院长指出，虽然贸易保护主义基调在全世界范围内呈增加趋势，但韩流的国外市场有望扩大，因为有需求。他还强调“必须在提供多种语言和增加体验活动等方面下大力度，以满足国外消费者的需求”。

责任编辑：张岩

韩流反感情绪
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