人大代表建议：将重阳节列入法定公休日

原标题：全国人大代表郭乃硕建议：将重阳节列入法定公休日

全国人大代表、民革吉林省委会副主任委员郭乃硕。央广网 图

来自吉林团的全国人大代表郭乃硕提出建议：将重阳节设为法定假日。

每年农历九月初九为重阳节，是我国重要的传统节日。孝道——敬老爱老，是重阳节的重要内涵，也是中华民族最重要、最基本的传统美德。

20世纪80年代以来，我国局部地方把重阳节定为“老人节”，倡导尊老、敬老、爱老、助老的社会风气。

2012年12月28日，全国人大常委会表决通过新修改的《老年人权益保障法》，明确每年农历九月初九为“老年节”，凸显了党和国家对孝道的重视。

但2007年12月14日新修订的《全国年节及纪念日放假办法》，将清明、端午和中秋三大传统节日正式列入全民法定公休节日，却没有把重阳节列入。

2017年初，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。《意见》指出：“深入开展‘我们的节日’主题活动，实施中国传统节日振兴工程，丰富春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日文化内涵，形成新的节日习俗。”党和政府之所以这样要求，就是要珍惜祖先留下的宝贝、保护中华非物质文化遗产，就是要弘扬中华优秀传统文化，提高中国人物质生活质量的基础上，提高精神生活质量、提升幸福指数。因此，建议将重阳节列入全民法定公休日，给中国孝子为父母尽孝腾出时间，弘扬中华孝道文化。

一是弘扬孝道、改善社会风气。倡导尊老、敬老、爱老、助老的“孝道”，对改变今天的“生了儿子变成儿子、生了孙子变成孙子”的社会现象，有重大意义。因为在法定的孝道日，儿孙不孝敬自己的老人，将变得另类、可耻。久而久之，将促成人们养成孝敬老人的好习惯、好观念。

二是可以缓解春运压力。由于没有法定的力行孝道的节日，人们自然而然把春节当成了力行孝道节日，所以每年春节形成了“陆海空”客运大拥堵，这也从另一个侧面反映了中国民众对孝道节日的需求。而增加一个专门的而且是民众普遍认可的孝道节日，可以对缓解春运压力起到重大作用。

三是践行社会主义核心价值观、发扬中华优秀传统文化的重要载体。习近平总书记在主持中共中央政治局第三十二次集体学习时强调，敬老、爱老是中华民族的传统美德。要把弘扬孝亲、敬老纳入社会主义核心价值观宣传教育，建设具有民族特色、时代特征的孝亲敬老文化。“两办”文件关于中国传统节日振兴工程的意见，为我们研究诠释、活态利用重阳节的文化内涵，将敬老爱老等传统美德的文化价值深度嵌入百姓生活提供了指引。

近年来，端午祭、拔河等中国非物质文化遗产，纷纷被韩国、日本等申遗成功，严重损伤了中国人的情感。痛定思痛，亡羊补牢犹未为晚。在中国特色社会主义进入新时代、中华民族伟大复兴的今天，把重阳节设定为法定假日，不但能够激发中华文化中孝道文化蕴含的巨大能量，对经济、政治、文化、社会、生态的全面协调可持续发展，具有积极意义；而且能够增进国民向心力、凝聚力，有利于社会主义核心价值观的践行。

来源：吉网

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责任编辑：初晓慧